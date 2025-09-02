День знаний — 2025
02 сентября 2025 в 04:52

Flightradar24 опроверг перебои с GPS у самолета фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен Урсула фон дер Ляйен Фото: Ansgar Haase/dpa/Global Look Press

Навигация самолета председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Болгарии оставалась стабильной, а длительность полета увеличилась менее чем на 10 минут, передает сервис Flightradar24 касательно появившейся информации о сбоях. Эксперты подчеркнули, что во время полета был зафиксирован хороший показатель целостности навигации (NIC), призванный установить точность ориентирования борта в пространстве и измерения радиуса неопределенности.

Сигнал транспондера, передаваемый самолетом, содержит значение NIC. Значение кодирует качество и согласованность навигационных данных, полученных самолетом. Полет с Урсулой фон дер Ляйен на борту продемонстрировал хорошее значение NIC от взлета до посадки, — отметили они.

Ранее фон дер Ляйен в интервью Financial Times заявила, что Европейский союз планирует продолжить выделение средств из общего бюджета на поддержку Украины после завершения военного конфликта. Она подчеркнула, что финансовая помощь будет также включать поддержку украинских вооруженных сил.

Тем временем лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в своей публикации в социальной сети X подверг резкой критике инициативы главы Еврокомиссии фон дер Ляйен, направленные на конфронтацию с Россией. Поводом для заявления стала публикация Financial Times о планах регулярной оценки военных инвестиций стран — членов ЕС. Согласно материалу издания, фон дер Ляйен намерена дважды в год проводить аудит оборонных расходов государств Евросоюза.

Урсула фон дер Ляйен
самолеты
навигация
gps
