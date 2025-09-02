Саммит ШОС — 2025
Политолог предсказал, останется ли Украина без света из-за Словакии

Политолог Воробьев: Словакия не сможет перекрыть поставки электричества Украине

Роберт Фицо Роберт Фицо Фото: IMAGO/Christian Spicker/Global Look Press

Даже если премьер-министр Словакии Роберт Фицо решит перекрыть Украине поставки электричества, республика не останется без света надолго, выразил мнение в беседе с NEWS.ru директор Центра стратегической конъюнктуры Александр Воробьев. По его словам, Киев начнет получать электроэнергию по альтернативным каналам.

Даже если Фицо выключит рубильник, надолго Украина без света не останется. Электричество пойдет по другим каналам. Не надо забывать и об интересах на Украине и в ЕС словацкого ВПК. Так что до «битья всех горшков» там не дойдет, — заявил Воробьев.

По его мнению, Словакия вряд ли пойдет на обострение отношений с Евросоюзом. Эксперт напомнил, что прямой конфронтации с Брюсселем старается избегать и более крупная Венгрия.

С другой стороны, у Фицо есть воля. Его пытались убить, но он не изменил своей публичной позиции. Посмотрите на видео его встречи с Владимиром Путиным. Он до сих пор очень тяжело ходит. Фицо приезжал и на парад Победы в Москву. Так что если его разозлить, он может пойти и на довольно резкие действия, — сказал Воробьев.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил Фицо перекрыть поставки газа и электроэнергии Украине из Европы. По его словам, такие меры научат Киев уважать чужие интересы и заставят ВСУ прекратить удары по объектам энергетической инфраструктуры.

