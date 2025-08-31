День знаний — 2025
31 августа 2025 в 15:20

В Китае установили самую мощную ветряную турбину в мире

Dongfang Electric установила в Китае мощнейшую турбину высотой в 60 этажей

Фото: Dongfang Electric Corporation

Китайская государственная компания Dongfang Electric установила самую большую в мире морскую ветряную турбину. Высота ступицы достигает 185 метров, что равноценно зданию в 60 этажей, сообщает издание Electrek.

Пока компания разместила прототип турбины мощностью 26 мегаватт на испытательной и сертификационной базе. Диаметр лопастей турбины превышает 310 метров. Она рассчитана на работу в регионах, где скорость ветра достигает от восьми метров в секунду.

При скорости ветра 10 метров в секунду одна турбина способна генерировать около 100 ГВтч электроэнергии в год. Этого объема хватит для обеспечения электричеством 55 тысяч домов. Китайская инновация позволит сократить потребление угля на 30 тысяч тонн.

Ранее китайские инженеры объявили о подготовке к испытаниям первого в мире воздушного ветрогенератора мегаваттного класса. Установка S1500 мощностью 1 МВт способна подниматься на высоту до 1,5 км и использовать более мощные воздушные потоки, производя в десятки раз больше энергии, чем традиционные наземные турбины.

