Президент РФ Владимир Путин во время встречи с председателем правительства Словакии Робертом Фицо в Пекине

Российский президент Владимир Путин предложил премьер-министру Словакии Роберту Фицо закрыть поставки газа и электроэнергии Украине от стран-соседей. По его словам, которые приводит РИА Новости, такие меры научат Киев уважать чужие интересы.

Украина получает значительный объем энергоресурсов через своих соседей в Восточной Европе. Закройте поставки газа, которые идут по реверсу. Закройте поставки электроэнергии, и они сразу поймут, что есть какие-то пределы их поведения в области нарушения чужих интересов, — сказал Путин.

Ранее президент России заявил, что действия Москвы на Украине связаны исключительно с защитой национальных интересов. По словам главы государства, страна была вынуждена встать на защиту людей, связанных с РФ исторически и культурно.

До этого Фицо призывал президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа найти «осмысленное» решение украинского конфликта. Он подчеркнул, что важнее всего прекратить противостояние и избежать вмешательства западных стран.