02 сентября 2025 в 12:48

Фицо раскрыл, что сделает на встрече с Зеленским после атак на трубопроводы

Роберт Фицо Роберт Фицо Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что выразит решительный протест в связи с атаками Киева на трубопроводы, передает ТАСС. Политик намерен сделать это на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В пятницу (5 сентября — NEWS.ru) у меня будет встреча с президентом Украины в городе Ужгород. Я буду очень серьезно поднимать этот вопрос, — поделился Фицо.

Фицо также подчеркнул, что Словакия очень жестко реагирует на удары ВСУ по нефтяным трубопроводам. Премьер назвал невозможным осуществление таких атак на важную для страны инфраструктуру.

28 августа поставки нефти по трубопроводу «Дружба» в Словакию и Венгрию возобновились. Компания MOL подтвердила восстановления транзита, не уточнив объем поставок. Перерыв был связан с атаками ВСУ.

Также Фицо на встрече с Путиным заявил о недопустимости членства Украины в НАТО. Переговоры лидеров состоялись в рамках мероприятий к 80-летней годовщине завершения Второй мировой войны.

