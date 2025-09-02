Саммит ШОС — 2025
02 сентября 2025 в 19:12

Отказавшийся от гражданства РФ игрок «Зенита» рад вызову в команду Бразилии

Агент Сантоса Фрейтас: Дуглас рад вызову в сборную Бразилии

Дуглас Сантос Дуглас Сантос Фото: Александр Гальперин/ РИА Новости

Агент защитника петербургского «Зенита» Дугласа Сантоса Тияго Фрейтас в разговоре с изданием Championat заявил, что его клиент рад вызову в сборную Бразилии. Он отметил, что бразильская национальная команда — самая престижная в мире.

Дугласа Сантоса вызвали играть за самую престижную национальную команду в мировой истории! Вероятно, он рад этому. Я считаю, не стоит спрашивать бразильского спортсмена, насколько хорошо быть вызванным играть за Бразилию, — заявил Фрейтас.

Сантос отказался от российского спортивного гражданства, чтобы иметь право выступать за национальную команду Бразилии. Спортсмен получил паспорт РФ в 2024 году.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что возвращение футболиста в бразильское спортивное гражданство говорит о его продажности. По его словам, нужно осторожнее выдавать российские паспорта.

До этого депутат Госдумы и двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов заявил, что выдача российского гражданства иностранным спортсменам требует особого подхода. Поводом для его слов стали высказывания бывшего футболиста «Зенита» Клаудиньо, рассказавшего о желании уйти из клуба после начала спецоперации.

Дуглас Сантос
ФК Зенит
Бразилия
футбол
