02 сентября 2025 в 12:09

«Продажность»: в ГД отреагировали на смену гражданства футболистом Сантосом

Депутат Госдумы Свищев обвинил в продажности бразильца Сантоса

Дуглас Сантос Дуглас Сантос Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Возвращение защитника петербургского «Зенита» Дугласа Сантоса в бразильское спортивное гражданство говорит о его продажности, сообщил в беседе с порталом «ВсеПроСпорт» первый зампред комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев. По его словам, нужно осторожнее выдавать российские паспорта.

Это дискредитирует прежде всего самого игрока и демонстрирует его «продажность». Он может поменять гражданство в любой момент ради денег, поэтому надо внимательнее относиться к тому, как мы выдаем российские паспорта, — отметил парламентарий.

Ранее Дуглас Сантос отказался от российского спортивного гражданства, чтобы иметь право выступать за национальную команду Бразилии. Спортсмен получил российский паспорт в 2024 году.

До этого депутат Госдумы и двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов заявил, что выдача российского гражданства иностранным спортсменам требует особого подхода. Поводом для его слов стали высказывания бывшего футболиста «Зенита» Клаудиньо, рассказавшего о желании уйти из клуба после начала спецоперации.

