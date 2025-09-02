Два россиянина вербовали малолетних для проституции В Ростовской области задержали двух мужчин за вовлечение девушек в проституцию

В Ростовской области задержали двух мужчин 23 и 35 лет, подозреваемых в организации сети проституции с вовлечением несовершеннолетних, передает пресс-служба СУ СК РФ по региону. По данным следствия, фигуранты установили строгий рабочий график, тарифы на интимные услуги и даже систему штрафов.

Мужчинам предъявлены обвинения по статьям «Вовлечение в занятие проституцией» и «Организация занятия проституцией». Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для обоих подозреваемых. В настоящее время проводятся следственные действия по установлению всех обстоятельств преступления и возможных соучастников.

Ранее в Туапсе перед судом предстанут 48-летний мужчина и его 49-летняя супруга по обвинению в организации бизнеса по оказанию сексуальных услуг. Обоим фигурантам уголовного дела грозит до пяти лет лишения свободы.

До этого сотрудники уголовного розыска Юго-Западного округа Москвы задержали трех человек по подозрению в организации борделя. По версии следствия, двое приезжих мужчин и женщина устроили притон в квартире на улице Профсоюзной.