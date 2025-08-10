Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 августа 2025 в 12:02

Мигранты-сутенеры сколотили бордель в московской квартире

В Москве задержали иностранцев по подозрению в организации борделя

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Сотрудники уголовного розыска Юго-Западного округа Москвы задержали трех человек по подозрению в организации борделя, пишет агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного МВД. По версии следствия, двое приезжих мужчин и женщина устроили притон в квартире на улице Профсоюзная.

Двое приезжих мужчин и женщина организовали в квартире на ул. Профсоюзная притон для оказания интимных услуг. В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых по адресу совершения противоправных действий, — сказано в сообщении.

По информации МВД, подозреваемые занимались сбором средств, переговорами с клиентами, закупкой необходимых товаров и управлением притоном. В ходе обыска полицейские изъяли тетради с записями, деньги, телефоны и другие улики. Также задержаны две женщины в возрасте 31 и 35 лет.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре 13 человек вовлекали женщин в занятия проституцией. Криминальную схему удалось пресечь правоохранителям из Москвы и Кубани. Злоумышленники находили девушек с помощью бесплатных сайтов объявлений. Они предлагали женщинам якобы работу в качестве массажисток.

Москва
иностранцы
мигранты
проституция
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Роскосмос показал кадры извержения вулкана на Камчатке
Погода в Москве в понедельник, 11 августа: ждать ли похолодание и дожди
Боец Купол раскрыл, где смыкаются клещи российской армии
Украина потеряла почти полторы тысячи солдат за одни сутки
В США озвучили новую версию требований России по миру на Украине
Директор театра Вахтангова назвал причину смерти Бутусова
В Госдуме рассказали, когда родители смогут бесплатно ездить в санатории
Главарь этнической банды устроил пожар с 25 погибшими и избежал тюрьмы
Политолог назвал главную причину отказа Зеленского уступать территории
Резонансные спектакли, «Женитьба» и Париж: жизнь и творчество Юрия Бутусова
Скончался режиссер Юрий Бутусов
В Кремле заметили усиливающее военное присутствие США в регионах рядом с РФ
Сторонники Гуцул устроили протест перед зданием СИЗО в Кишиневе
В одном регионе России ввели режим ЧС из-за украинского беспилотника
Боевая граната оказалась в бюстгальтере женщины после ссоры
В МИД РФ заявили, что у Москвы есть новейшее оружие кроме «Орешника»
«Страшная картина»: в Приморье вспомнили крупнейшую ядерную катастрофу
Названа величайшая фигуристка в истории СССР и России
Ситуацию вокруг ЗАЭС назвали критической
Эндокринолог назвала «золотую середину» потребления яиц
Дальше
Самое популярное
Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы
Россия

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы

Чем отличается шаурма от шавермы: разбираемся в географии и рецептах
Общество

Чем отличается шаурма от шавермы: разбираемся в географии и рецептах

Выдерживает −30 °С, цветет до холодов! Многолетник-трудяга для яркого сада
Общество

Выдерживает −30 °С, цветет до холодов! Многолетник-трудяга для яркого сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.