Мигранты-сутенеры сколотили бордель в московской квартире В Москве задержали иностранцев по подозрению в организации борделя

Сотрудники уголовного розыска Юго-Западного округа Москвы задержали трех человек по подозрению в организации борделя, пишет агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного МВД. По версии следствия, двое приезжих мужчин и женщина устроили притон в квартире на улице Профсоюзная.

Двое приезжих мужчин и женщина организовали в квартире на ул. Профсоюзная притон для оказания интимных услуг. В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых по адресу совершения противоправных действий, — сказано в сообщении.

По информации МВД, подозреваемые занимались сбором средств, переговорами с клиентами, закупкой необходимых товаров и управлением притоном. В ходе обыска полицейские изъяли тетради с записями, деньги, телефоны и другие улики. Также задержаны две женщины в возрасте 31 и 35 лет.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре 13 человек вовлекали женщин в занятия проституцией. Криминальную схему удалось пресечь правоохранителям из Москвы и Кубани. Злоумышленники находили девушек с помощью бесплатных сайтов объявлений. Они предлагали женщинам якобы работу в качестве массажисток.