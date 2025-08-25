Семейная пара из Краснодара пойдет под суд за организацию проституции

В Туапсе перед судом предстанут 48-летний мужчина и его 49-летняя супруга по обвинению в организации бизнеса по оказанию сексуальных услуг, пишет телеканал «Краснодар». Обоим фигурантам уголовного дела грозит до пяти лет лишения свободы.

Следствие установило, что мужчина подбирал девушек для незаконной работы, искал клиентов, обеспечивал организацию проживания и собирал доходы. Своей супруге он поручил прием звонков от клиентов и транспортировку женщин по адресам.

В рамках расследования провели тщательную проверку финансовых операций подозреваемых, в том числе проанализировали платежи за услуги такси, администраторов саун и гостиниц. Собранные материалы уголовного дела переданы в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.

Ранее в Краснодаре правоохранители раскрыли схему вовлечения женщин в проституцию. В ней были задействованы 13 человек. Злоумышленники находили девушек с помощью бесплатных сайтов объявлений.