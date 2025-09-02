Как понравиться парню: работающие способы

Понравился парень в кофейне у дома? Коллегой стал интересный симпатичный мужчина? Как же быть? Обществом заложен стереотип, что инициативу проявляет мужской пол. NEWS.ru предлагает его разбить и взять дело в свои руки! Как женщине понравиться мужчине — все подробности в нашем материале.

Как вести себя при знакомстве?

Человеку влюбленному порой сложно контролировать себя. Хочется поддаться чувствам, но стоит ли это делать? Советуем не забывать про свое достоинство: оставайтесь верной себе, уважайте свою личность. Понимаем, что это сложно, но держите свои эмоции под контролем.

Для начала разберемся, как познакомиться с парнем. Если это незнакомый человек, например на улице, то можно обратиться к нему с каким-нибудь вопросом. Проявите фантазию, придумайте просьбу, с которой можно к нему подойти. Как найти нужный вам адрес? Пускай мужчина подскажет. А вдруг вам идти в одну сторону?

Подарите парню улыбку, проведите рукой по волосам, потрогайте серьгу, поправьте юбку — пускай незнакомец увидит детали, которые подчеркивают вашу легкую женскую натуру. Есть шанс очаровать, будьте смелее!

Гендерные роли, которые установило общество, могут мешать. Будьте смелее в своих проявлениях, но не кидайтесь на шею. Это может оттолкнуть собеседника. Следующий шаг за мужчиной. Предоставьте ему пространство, чтобы показать заинтересованность в ответ. Если почувствует, что его внимание захвачено, то попробуйте мягко куда-нибудь пригласить.

Как понравиться парню: психологические приемы и естественное обаяние Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Классический сценарий для первого свидания — непринужденно пообщаться за чашечкой кофе. Но не торопитесь с приглашением: выдержите небольшую паузу, чтобы он сам предложил вам продолжить общение. Не расстраивайтесь, если инициатива не проявлена — некоторые мужчины робеют от вида красивой девушки и не могут иногда произнести и пары слов.

В жизни есть интересные совпадения. Вдруг у вас есть общие знакомые? Если повезет, то окажетесь вместе в компании общих друзей. Естественным образом ваше общение найдет продолжение.

Как понравиться парню? Проявите активность на страничках в его социальных сетях. Любому мужчине понравится, если вы оставите под его фотографией приятный комментарий или просто поставите лайк. Ведь внимание любят не только женщины! Только не переборщите, сделайте пару ненавязчивых действий.

Однозначным плюсом будет, если вы живете с вашим желанным объектом в одном районе. Спросите, посещает ли он тот же спортзал, что и вы, или, возможно, кафе. Случайная встреча может подогреть к вам интерес.

Как бы просто это ни звучало — ведите себя естественно. Порой чтобы женщине понравиться мужчине, достаточно дать высказаться телу: язык тела скажет все за вас. Слова иногда не нужны, согласны?

О чем и как говорить, чтобы заинтересовать?

Один из очевидных способов привлечь внимания любого человека — спросить о его жизни. Если ваш интерес искренний, то собеседник сразу это почувствует. Узнайте о его интересах, возможно, вам нравится один и тот же режиссер, книги, оба предпочитаете городской прогулке отдых на природе. Откровенность поможет расположить мужчину к вам.

Как понравиться парню, чтобы влюбился Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Обоим будет приятно узнать, если у вас есть общие хобби. Но никогда не врите — не создавайте образ, который не соответствует действительности. Через какое-то время вы устанете его поддерживать. И представьте реакцию вашего избранника: будет ли он в восторге, когда узнает, что вы изображали интерес к хоккею? Сократ сказал, что все тайное рано или поздно становится явным. И в чем он не прав?

Еще одна деталь, которая поможет понравиться парню — удержание взгляда. Зрительный контакт как невербальное общение очень сближает, даже в том случае, если вы говорите с мужчиной не больше получаса.

Здорово сближает юмор. Если в процессе разговора где-то будет уместно бросить какую-нибудь шутку, которая в моменте родилась у вас в голове, то не бойтесь ее пошутить. Это проверка на вашу совместимость. Как узнать, подходите ли вы друг другу даже как просто собеседники, если не показывать свои настоящие стороны? Повеселите себя и вашего кавалера, юмор делает общение еще более комфортным.

Ваша игривость — ваша визитная карточка. Разрешите себе немного расслабиться и пофлируйте. Иногда одной пикантной фразы достаточно, чтобы породить ту самую «искру». Помните, что пламя разгорается постепенно, поэтому флирт должен быть легким и ненавязчивым. Внимательно слушайте понравившегося мужчину. Ему будет комфортно раскрываться, если он будет чувствовать вашу искреннюю заинтересованность. И берите во внимание ситуации, где вы можете проявить заботу в отношении вашего желанного субъекта. На первый взгляд, что-то может показаться мелочью, но жесты внимания укрепляют ваше общение. Ведь не только девушкам их получать.

Чтобы понравиться парню и влюбить его в себя, продемонстрируйте, что он значим для вас. Цените его мнение, просите совета, если возникает какая-либо дилемма. Если мужчина действительно вам интересен, то вам даже не понадобятся наши лайфхаки, уж поверьте!

Ошибки при знакомстве с парнем Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Психологи советуют всем расставлять личные границы. В общении с вашим красавчиком важно не только быть мягкой, но и в меру строгой. Вам нужно дать понять человеку, как с вами можно общаться, а как нельзя. Если мужчина ценит вас как личность, то он учтет эти нюансы. Чтобы избежать разногласий в будущем, важно также узнать, что партнер не приемлет в общении. Это поможет понравиться парню, чтобы он влюбился. Обоим в рамках разумного нужно быть требовательными, но помните, что, даже зная правила игры, можно ошибиться.

Уважайте личное пространство. Оно нужно каждому, чтобы разрядиться, ведь и от приятного общения можно немного уставать. Чрезмерная настойчивость может отпугнуть. Людям с тревожным типом привязанности это дается непросто, но мы верим в каждого из вас! У вас все получится!

Как понравиться мужчине? Не требуйте мгновенных и подробных ответов, чего особенно хочется в ссорах. Понимаем, что порой это сложно, но берите тайм-аут в конфликтах, чтобы не дойти до критических моментов, где можно сделать больно собеседнику. Это, несомненно, дистанцирует друг от друга.

Мужчинам нравятся комплименты так же, как и женщинам. Не стесняйтесь озвучивать то, что в его внешности или аутфите вас привлекает. Вам понравилось, как цвет кофты подчеркивает его глаза? Скажите об этом! Но комплименты делают не только стилю. Если вас впечатлило, с какой ответственностью мужчина подошел к какому-то делу, или вам близок его взгляд на определенную ситуацию, то скажите это вслух.

Главные ошибки, которые отпугивают мужчин

Как понравиться парню на первом свидании? Подойдем к делу, что называется, от противного.

Излишняя разговорчивость и эгоцентричность. Иногда девушки думают, что на первом свидании нужно как можно быстрее рассказать все о себе. Помните, что вы ведете диалог. Оставляйте пространство, делайте паузы, чтобы и ваш собеседник мог высказаться. Подобная ошибка создает негативное впечатление о вас. Может сложиться впечатление, что вы эгоцентричны и не заинтересованы в мужчине.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

От чего еще может сбежать мужчина на первом свидании? От большого количества вопросов о будущем. Чрезмерная заинтересованность в том, как парень относится к браку или созданию семьи в ближайшем будущем, неуместна при знакомстве. Для женщин, желающих выйти замуж, положительный ответ определенно будет «зеленым флагом», но разве это говорит о том, что этот человек вам подходит?

Поспешные выводы и клише. Стереотипные взгляды и обобщения тоже могут отпугнуть мужчину. Вашему кавалеру точно не будет приятно услышать что-то в духе «все мужчины одинаковы». Не рубите с плеча, не выносите вердикты, когда человек вам малознаком.

Демонстрация излишней независимости. Самодостаточность — важное качество, но на первом свидании не стоит ее «выпячивать». Допустим, женщина может настоять на оплате счета, что может поставить мужчину в неловкое положение. Лучше найти баланс между независимостью и умением принимать внимание и заботу от собеседника, ведь каждому приятно чувствовать свою значимость.

Чтобы девушке понравиться мужчине, нужно отложить свой смартфон. Если женщина проверяет сообщения или социальные сети, парень может почувствовать, что она не заинтересована в общении с ним.

NEWS.ru надеется, что перечисленные советы помогут вам понравиться парню. Будьте смелее, увереннее в себе — инициатива высоко ценится мужчинами. Желаем удачи!