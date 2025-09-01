Овощной конфитюр: рецепт томатной пасты на зиму «Красный бархат»

Как готовится идеальная томатная паста на зиму? NEWS.ru знает подходящий рецепт! Будет необычно и вкусно.

Нужны: томаты сорта «черный принц» — 4,5 кг, лук красный «ялтинский» — 300 г, трюфель черный свежий — 15 г, уксус бальзамический крем — 5 ст. л., мед гречишный — 80 г, масло оливковое extra virgin — 150 мл, соль морская черная — 2 ч. л., зерна горчицы, розмарин сушеный.

Томатная паста на зиму готовится так: из разрезанных на четвертинки томатов удалите семена и жидкость, мякоть режем кубиками. Нашинкованный полукольцами лук обжарьте в оливковом масле. Тушите с томатной мякотью 40 минут. Не забывайте помешивать!

В почти готовую массу добавьте мелко натертый трюфель, бальзамик, мед, соль и специи. Томите еще 15 минут. Горячую томатную пасту на зиму распределяем по чистым баночкам, сверху чуть-чуть полейте оливковым маслом. Закатайте металлическими крышками.

