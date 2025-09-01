День знаний — 2025
Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
01 сентября 2025 в 15:39

Овощной конфитюр: рецепт томатной пасты на зиму «Красный бархат»

Овощной конфитюр: рецепт томатной пасты на зиму «Красный бархат» Овощной конфитюр: рецепт томатной пасты на зиму «Красный бархат» Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как готовится идеальная томатная паста на зиму? NEWS.ru знает подходящий рецепт! Будет необычно и вкусно.

Нужны: томаты сорта «черный принц» — 4,5 кг, лук красный «ялтинский» — 300 г, трюфель черный свежий — 15 г, уксус бальзамический крем — 5 ст. л., мед гречишный — 80 г, масло оливковое extra virgin — 150 мл, соль морская черная — 2 ч. л., зерна горчицы, розмарин сушеный.

Томатная паста на зиму готовится так: из разрезанных на четвертинки томатов удалите семена и жидкость, мякоть режем кубиками. Нашинкованный полукольцами лук обжарьте в оливковом масле. Тушите с томатной мякотью 40 минут. Не забывайте помешивать!

В почти готовую массу добавьте мелко натертый трюфель, бальзамик, мед, соль и специи. Томите еще 15 минут. Горячую томатную пасту на зиму распределяем по чистым баночкам, сверху чуть-чуть полейте оливковым маслом. Закатайте металлическими крышками.

Ранее NEWS.ru писал, как приготовить самое вкусное варенье из вишни.

общество
кулинария
рецепты
домашние заготовки
Алина Ясинская
А. Ясинская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Актриса Немоляева рассказала о самочувствии после операции
Россиянам рассказали о новой хитрой схеме мошенников с «Финуслугами»
«Надеюсь, посадят на всю жизнь»: знакомая убитой на Алтае — об обвиняемом
Кошмарят порты часами: НАТО не успевает поставлять оружие ВСУ — всё в труху
Экс-депутат Рады предрек новые зачистки на Украине после смерти Парубия
Врач за деньги вызывал у пациентов язву, чтобы те избежали армии
Юноша закрутил роман с 83-летней бабушкой одноклассницы
Мясников рассказал, кто сможет прожить до ста лет
Финляндия проводит учения с США в 70 км от России
«Огневая связка»: стало известно, что осложняет освобождение Покровска
Возрастных украинских военных переводят в штурмовики
Сальма Хайек: страсть, талант и сила мексиканской актрисы
В российском городе запретили надевать хиджабы в школу
Песков заявил, что отдельного общения Путина и Алиева пока не было
Актриса Калашникова объяснила, почему ее сын учится онлайн
Политолог рассказал, почему Индия и Китай сблизились
Медсестре выплатят $31 тысячу из-за поведения коллеги
Овощной конфитюр: рецепт томатной пасты на зиму «Красный бархат»
Ким Чен Ын выехал в Пекин на спецпоезде
Воры спрятали драгоценности на €10 млн в трусах
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Общество

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму
Общество

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму

Как приготовить пышный манник на кефире в духовке
Общество

Как приготовить пышный манник на кефире в духовке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.