Стало известно, что угрожает растениям на балконе

Огороду на балконе может угрожать паутинный клещ, рассказала NEWS.ru садовод и блогер Светлана Самойлова. По ее словам, появляется он, если отсутствует проветривание. Она отметила, что для борьбы с ним есть специальные препараты, поможет также обычный вентилятор.

Если у вас разбит огород на балконе, нужно позаботиться о профилактике таких вредителей, как паутинный клещ. Он может завестись, если на вашей «грядке» отсутствует проветривание. Для профилактики можно поставить на балконе небольшой вентилятор, чтобы болезни не прогрессировали и купить специальный препарат для борьбы с паутинным клещом, — продолжила садовод.

По ее словам, на «балконном огороде» могут появиться грибные комарики или мошки. Ваша грядка может страдать от нехватки естественного освещения. Причем если «на даче» будет слишком жарко, это может тоже не понравиться растениям: они остановятся в росте или не дадут урожай.

Ранее биолог рассказал, что посадить на подоконнике вы сможете кресс-салат, кинзу, рукколу, листовую горчицу и другие скороплодные культуры. Частенько на окне выращивают острый перец. При этом нельзя забывать, что никакой садовод-любитель не сможет создать в своей квартире такие условия, как на грядке.