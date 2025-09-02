Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 сентября 2025 в 18:48

Цены на путевки в Турцию опустились до 198,5 тысячи рублей

АТОР: туры в Турцию в сентябре 2025 года подешевели почти на 8%

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Пакетные туры в Турцию в сентябре 2025 года стали на 7,8% дешевле, чем в том же месяце 2024 года — средняя цена путевки с перелетом составляет 198,5 тысячи рублей, тогда как годом ранее туристы платили 215,2 тысячи рублей, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Туристы выбирают Анталью (78,6%), Аланью (21,8%), Кемер (20,6%) и Сиде (16,2%).

Средний чек тура с перелетом в Турцию в сентябре 2025 года составляет 198,5 тысячи рублей. Снижение произошло при той же средней длительности отдыха (восемь ночей) и выросшем за год среднем количестве туристов в туре — 2,32 человека, а это означает снижение цен на туры, — сказано в сообщении.

Почти все проданные туры в Турцию предусматривают питание по системе «все включено» или «ультра все включено». Варианты с завтраками или двухразовым питанием чаще бронируют россияне, отправляющиеся в Стамбул, Каппадокию и небольшие гостиницы на Эгейском побережье.

В топ-5 самых популярных направлений в сентябре помимо Турции входят Египет, курорты и города России, ОАЭ и Абхазия. Наименьший средний чек пакетного тура с перелетом — у России и Абхазии.

Тем временем консульство Словакии вновь начало принимать заявки на получение туристических виз от граждан России. Государство прекратило выдавать визы осенью 2022 года.

туры
Турция
общество
туризм
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам озвучили последствия введения квот при трудоустройстве мигрантов
Подсчитано, сколько бедных будет в России к концу года
Альпинист ответил, сколько Наговицына могла продержаться на Пике Победы
Маринованная капуста с имбирем и чили по-азиатски
В Госдуме ожидают снижение ключевой ставки
Отвечавшего за строительство метро в крупном российском городе арестовали
Путин тремя словами оценил встречи с Лукашенко
Соврала в эфире у Собчак: покалеченную модель Ковальчук обвинили в клевете
Уголовное дело, развод и лишение гражданства: как сейчас живет Пугачева
В Норвегии предрекли скорый распад Евросоюза
Ученый рассказал, каким будет грядущее лунное затмение
Духовный советник Трампа вышел на связь с тревожным обращением
Стало известно, что угрожает растениям на балконе
Политолог предсказал, останется ли Украина без света из-за Словакии
Отказавшийся от гражданства РФ игрок «Зенита» рад вызову в команду Бразилии
На Украине предложили закрывать бреши в ВСУ пенсионерами
Стало известно, какие трофеи достались ВС России после боя с «Азовом»
«Крыша» Шакро Молодого в погонах незаметно вышла на свободу
Конфликт на Украине ускорил развитие военных ИИ-технологий в десятки раз
«Еще спасибо скажут»: Лукашенко обозначил свою позицию по Украине
Дальше
Самое популярное
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Общество

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта
Общество

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы
Общество

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.