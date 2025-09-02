Цены на путевки в Турцию опустились до 198,5 тысячи рублей АТОР: туры в Турцию в сентябре 2025 года подешевели почти на 8%

Пакетные туры в Турцию в сентябре 2025 года стали на 7,8% дешевле, чем в том же месяце 2024 года — средняя цена путевки с перелетом составляет 198,5 тысячи рублей, тогда как годом ранее туристы платили 215,2 тысячи рублей, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Туристы выбирают Анталью (78,6%), Аланью (21,8%), Кемер (20,6%) и Сиде (16,2%).

Средний чек тура с перелетом в Турцию в сентябре 2025 года составляет 198,5 тысячи рублей. Снижение произошло при той же средней длительности отдыха (восемь ночей) и выросшем за год среднем количестве туристов в туре — 2,32 человека, а это означает снижение цен на туры, — сказано в сообщении.

Почти все проданные туры в Турцию предусматривают питание по системе «все включено» или «ультра все включено». Варианты с завтраками или двухразовым питанием чаще бронируют россияне, отправляющиеся в Стамбул, Каппадокию и небольшие гостиницы на Эгейском побережье.

В топ-5 самых популярных направлений в сентябре помимо Турции входят Египет, курорты и города России, ОАЭ и Абхазия. Наименьший средний чек пакетного тура с перелетом — у России и Абхазии.

Тем временем консульство Словакии вновь начало принимать заявки на получение туристических виз от граждан России. Государство прекратило выдавать визы осенью 2022 года.