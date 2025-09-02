Саммит ШОС — 2025
02 сентября 2025 в 13:59

Четырехлетняя девочка чуть не умерла во время пенной вечеринки

В Сочи ребенок чуть не задохнулся под слоем пены на вечеринке в бассейне

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Сочи четырехлетняя девочка чуть не задохнулась под толстым слоем пены на вечеринке в бассейне отеля «Акваград», передает Telegram-канал SHOT. Мать с большим трудом отыскала ее, когда та уже находилась на грани кислородного голодания.

Жительница Краснодара поделилась с каналом, что поток пены в считанные минуты накрыл детей с головой. Организаторы не приняли меры для отключения аппарата с пеной, хотя ее уровень значительно превышал рост малышей. Вечеринка проводилась без соблюдения правил техники безопасности и возрастных ограничений.

Мама девочки обратилась к администратору и диджею с просьбой сделать музыку тише и позвать дочь через микрофон. Прошли минуты, прежде чем женщина обнаружила ребенка. Девочка была красная, ее лицо было испачкано слюной. Она рассказала, что ей приходилось глотать пену, чтобы дышать.

После этого матери пострадавшей пришлось самой бежать за лекарствами в аптеку, так как ни администратор, ни врач отеля не знали, что входит в состав пены. Состояние ребенка удалось нормализовать.

После произошедшего женщина направила в адрес отеля претензию с требованием провести проверку и возместить денежные средства. На данный момент отель не связался с матерью пострадавшей, несмотря на то, что обещал это сделать.

Ранее в Москве в бассейне развлекательного комплекса едва не утонула 12-летняя девочка. Ее волосы затянуло в трубу на дне.

Сочи
происшествия
отели
дети
вечеринки
