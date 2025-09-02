В США обнаружили новые доказательства болезни Трампа Metro: дороги у военной больницы перекрыты, что усилило слухи о здоровье Трампа

Информация о проблемах со здоровьем президента США Дональда Трампа усилилась после того, как были перекрыты дороги возле военной больницы, передает Metro. Там проходят лечение сотрудники Белого дома.

В X распространяются фотографии, предположительно, перекрытых дорог возле Национального военного госпиталя имени Уолтера Рида, <...> где Трамп ранее был госпитализирован в 2020 году с COVID-19, — говорится в сообщении.

По информации из публикации, доказательств законности данных перекрытий обнаружить не удалось. В материале сообщается, что американский лидер вышел на публику в золотой кепке с национальной символикой. Затем он направился в свой гольф-клуб.

В соцсети X пользователи опровергли информацию о замедлении движения на дорогах рядом с госпиталем.

Ранее Трамп написал в Truth Social, что чувствует себя лучше, чем когда-либо, после слухов о его смерти в СМИ. До этого в интернете обсуждали его отсутствие на публике после заседания Кабинета министров 27 августа, несмотря на плотный график в выходные.