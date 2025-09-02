Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 сентября 2025 в 18:46

В США обнаружили новые доказательства болезни Трампа

Metro: дороги у военной больницы перекрыты, что усилило слухи о здоровье Трампа

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Информация о проблемах со здоровьем президента США Дональда Трампа усилилась после того, как были перекрыты дороги возле военной больницы, передает Metro. Там проходят лечение сотрудники Белого дома.

В X распространяются фотографии, предположительно, перекрытых дорог возле Национального военного госпиталя имени Уолтера Рида, <...> где Трамп ранее был госпитализирован в 2020 году с COVID-19, — говорится в сообщении.

По информации из публикации, доказательств законности данных перекрытий обнаружить не удалось. В материале сообщается, что американский лидер вышел на публику в золотой кепке с национальной символикой. Затем он направился в свой гольф-клуб.

В соцсети X пользователи опровергли информацию о замедлении движения на дорогах рядом с госпиталем.

Ранее Трамп написал в Truth Social, что чувствует себя лучше, чем когда-либо, после слухов о его смерти в СМИ. До этого в интернете обсуждали его отсутствие на публике после заседания Кабинета министров 27 августа, несмотря на плотный график в выходные.

США
Дональд Трамп
здоровье
слухи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Удары по живой силе»: Кадыров показал несколько сбросов с дронов на ВСУ
Стало известно, во сколько обойдется обед на ВЭФ-2025
Россиянам озвучили последствия введения квот при трудоустройстве мигрантов
Подсчитано, сколько бедных будет в России к концу года
Альпинист ответил, сколько Наговицына могла продержаться на Пике Победы
Маринованная капуста с имбирем и чили по-азиатски
В Госдуме ожидают снижение ключевой ставки
Отвечавшего за строительство метро в крупном российском городе арестовали
Путин тремя словами оценил встречи с Лукашенко
Соврала в эфире у Собчак: покалеченную модель Ковальчук обвинили в клевете
Уголовное дело, развод и лишение гражданства: как сейчас живет Пугачева
В Норвегии предрекли скорый распад Евросоюза
Ученый рассказал, каким будет грядущее лунное затмение
Духовный советник Трампа вышел на связь с тревожным обращением
Стало известно, что угрожает растениям на балконе
Политолог предсказал, останется ли Украина без света из-за Словакии
Отказавшийся от гражданства РФ игрок «Зенита» рад вызову в команду Бразилии
На Украине предложили закрывать бреши в ВСУ пенсионерами
Стало известно, какие трофеи достались ВС России после боя с «Азовом»
«Крыша» Шакро Молодого в погонах незаметно вышла на свободу
Дальше
Самое популярное
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Общество

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта
Общество

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы
Общество

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.