США направят в Израиль порядка 200 военнослужащих AP: США перебросят в Израиль военных для контроля за прекращением боев в Газе

Соединенные Штаты направят в Израиль около 200 военнослужащих для контроля за соблюдением режима прекращения огня в секторе Газа, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на источники в американской администрации. Военные будут выполнять задачи по координации гуманитарных поставок и обеспечению безопасности.

Согласно информации AP, американские военнослужащие войдут в состав международной миссии, куда также включены представители стран-партнеров и неправительственных организаций. На территории Израиля будет развернут специальный военно-гражданский координационный центр, отвечающий за логистику гуманитарной помощи в Газу.

В международной миссии, по данным источников, примут участие военные Египта, Катара, Турции и, возможно, ОАЭ. При этом американский контингент не будет размещен непосредственно в палестинском анклаве.

Создание координационного центра позволит наладить системную доставку гуманитарной помощи в сектор Газа. Указывается, что действия США направлены на поддержание достигнутых договоренностей между Израилем и ХАМАС.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что соглашение об освобождении заложников в секторе Газа было бы невозможно без помощи американского лидера Дональда Трампа. Он подчеркнул, что комбинированное военное и дипломатическое давление привело к прорыву в переговорном процессе.