Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
10 октября 2025 в 02:48

США направят в Израиль порядка 200 военнослужащих

AP: США перебросят в Израиль военных для контроля за прекращением боев в Газе

Американские военные на летном поле объединенной авиабазы Элмендорф-Ричардсон Американские военные на летном поле объединенной авиабазы Элмендорф-Ричардсон Фото: U.S. Department of Defense/Global Look Press

Соединенные Штаты направят в Израиль около 200 военнослужащих для контроля за соблюдением режима прекращения огня в секторе Газа, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на источники в американской администрации. Военные будут выполнять задачи по координации гуманитарных поставок и обеспечению безопасности.

Согласно информации AP, американские военнослужащие войдут в состав международной миссии, куда также включены представители стран-партнеров и неправительственных организаций. На территории Израиля будет развернут специальный военно-гражданский координационный центр, отвечающий за логистику гуманитарной помощи в Газу.

В международной миссии, по данным источников, примут участие военные Египта, Катара, Турции и, возможно, ОАЭ. При этом американский контингент не будет размещен непосредственно в палестинском анклаве.

Создание координационного центра позволит наладить системную доставку гуманитарной помощи в сектор Газа. Указывается, что действия США направлены на поддержание достигнутых договоренностей между Израилем и ХАМАС.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что соглашение об освобождении заложников в секторе Газа было бы невозможно без помощи американского лидера Дональда Трампа. Он подчеркнул, что комбинированное военное и дипломатическое давление привело к прорыву в переговорном процессе.

Израиль
сектор Газа
США
военные
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российский флаг взвился над важнейшим городом Харьковской области
«Идея глупая»: в США оценили намерения властей поставить Украине Tomahawk
Россиянам раскрыли важный нюанс замены ванны на душевую кабину
Стало известно о первом применении гибридного снаряда в Днепре
В России введут изменения в процедуру оплаты услуг ЖКХ
Аборт, абьюз родителей, слова об СВО: где сейчас Юлия Меньшова
Трамп раскрыл, куда уходит проданное НАТО американское оружие
Приметы 10 октября: Савватий Пчельник — едим мед и печем пряники
Ким Чен Ын обратился к российским артистам
Загнутся без еды и снарядов: ВС РФ разносят логистику ВСУ от Сум до Полтавы
В Госдуме назвали главную проблему режима самозанятости
Дуров в день рождения опубликовал мрачный прогноз
США направят в Израиль порядка 200 военнослужащих
Серия взрывов прогремела в Киеве на фоне воздушной тревоги
Нетаньяху назвал персону, без которой бы соглашение по Газе не состоялось
Бригада скорой пострадала в ДТП на Камчатке
В Госдуме предложили чаще индексировать пенсии россиян
«Бегут как овцы». ВСУ создают заградотряды для борьбы с дезертирами
«Разговор недетский»: депутаты захотели избавить детей от «синих чудовищ»
«Они не ладили»: озвучено, почему Байден заменил себя Харрис
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты

Просто натрите яблоки и погасите соду кефиром: обалденные яблочные оладьи для осеннего завтрака
Общество

Просто натрите яблоки и погасите соду кефиром: обалденные яблочные оладьи для осеннего завтрака

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет
Общество

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.