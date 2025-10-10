У клуба РПЛ сменился главный тренер

Ильдар Ахметзянов стал главным тренером футбольного клуба «Оренбург», сообщается на сайте клуба Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Срок действия контракта с 41-летним специалистом не разглашается.

«Оренбург» располагается на 14-й строчке в турнирной таблице и находится в серии из четырех поражений подряд в чемпионате, что предшествовало отставке предыдущего наставника Владимира Слишковича.

Ахметзянов хорошо знаком российскому футболу. С 2020 года он успешно руководил клубом КАМАЗ, который под его руководством добился повышения в классе и вышел в Первую лигу. Накануне назначения в «Оренбург» клуб из Набережных Челнов объявил о расставании с тренером.

Карьера Ахметзянова тесно связана с футболом: в прошлом он выступал на поле за такие команды, как «Амкар», «Кубань», «Нефтехимик», «Сибирь» и КАМАЗ, а с 2017 года начал тренерскую работу в штабе КАМАЗа.

Первый матч под руководством Ахметзянова «Оренбург» проведет уже 18 октября в рамках РПЛ против самарских «Крыльев Советов».

