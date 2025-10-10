Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
10 октября 2025 в 11:01

У клуба РПЛ сменился главный тренер

Клуб РПЛ «Оренбург» возглавил Ильдар Ахметзянов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ильдар Ахметзянов стал главным тренером футбольного клуба «Оренбург», сообщается на сайте клуба Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Срок действия контракта с 41-летним специалистом не разглашается.

«Оренбург» располагается на 14-й строчке в турнирной таблице и находится в серии из четырех поражений подряд в чемпионате, что предшествовало отставке предыдущего наставника Владимира Слишковича.

Ахметзянов хорошо знаком российскому футболу. С 2020 года он успешно руководил клубом КАМАЗ, который под его руководством добился повышения в классе и вышел в Первую лигу. Накануне назначения в «Оренбург» клуб из Набережных Челнов объявил о расставании с тренером.

Карьера Ахметзянова тесно связана с футболом: в прошлом он выступал на поле за такие команды, как «Амкар», «Кубань», «Нефтехимик», «Сибирь» и КАМАЗ, а с 2017 года начал тренерскую работу в штабе КАМАЗа.

Первый матч под руководством Ахметзянова «Оренбург» проведет уже 18 октября в рамках РПЛ против самарских «Крыльев Советов».

Ранее «Спартак» в гостях уступили ЦСКА со счетом 2:3. Встреча прошла 5 октября на стадионе «ВЭБ Арена». За напряженной борьбой следили почти 30 тыс. зрителей.

Оренбург
футбол
тренеры
РПЛ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Пытаются придавить»: политолог оценил возможные санкции США против Китая
Путин пригласил лидеров СНГ на встречу в преддверии Нового года
Переведенный под домашний арест журналист встретился с дипломатами
«Важно для всех нас»: Путин объяснил, к чему должны стремиться страны СНГ
Энергосистема Украины оказалась на грани коллапса
Продюсер раскрыл, почему возникли слухи о разводе Джигана и Самойловой
Путин раскрыл, в какой валюте торгуют страны СНГ между собой
В России предположили, кому достанется Нобелевская премия по экономике
Путин оценил результаты саммита России-США на Аляске
США введут войска в Израиль для поддержки международных сил в Газе
Российская телеведущая заявила, что делала аборт
Дочь Кончаловского уходит от мужа
В МВД раскрыли, как распознать попытку кражи номера телефона
Путин: двери Евразийского экономического союза открыты для новых участников
Кинолог рассказал, какой витамин необходим собаке в холодное время
Водитель без прав погибла вместе с пассажирами из-за ошибки на дороге
Магнитные бури сегодня, 10 октября: что завтра, боли, сильное напряжение
Дочь Пола Ньюмана умерла в возрасте 72 лет
Удары по Украине сегодня, 10 октября: какие цели ВСУ поражены, последствия
Президент Таджикистана дал старт новому саммиту СНГ
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет
Общество

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет

Просто натрите яблоки и погасите соду кефиром: обалденные яблочные оладьи для осеннего завтрака
Общество

Просто натрите яблоки и погасите соду кефиром: обалденные яблочные оладьи для осеннего завтрака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.