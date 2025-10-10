Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
10 октября 2025 в 11:01

По делу о хищении 34 млрд рублей утверждено обвинение

Бизнесмена Минца будут заочно судить за хищение 34 млрд рублей у «Открытия»

Борис Минц Борис Минц Фото: Александр Вильф /РИА Новости

Генеральная прокуратура Российской Федерации утвердила окончательный вариант заочного обвинительного заключения по уголовному делу в отношении основателя O1 Group Бориса Минца, пишет РИА Новости. Согласно материалам дела, ему инкриминируется хищение активов банка «Открытие» на сумму в 34 млрд рублей. В числе фигурантов также значатся его сыновья Александр и Дмитрий.

Минц Б.И., Минц А.Б., Минц Д. Б., Данкевич Е. Л. <...>, умышленно, из корыстной заинтересованности, с использованием служебного положения Данкевича Е. Л., <...> совершили хищение денежных средств ПАО Банк «ФК Открытие» путем присвоения на сумму 34 млрд 899 млн 976 тысяч 504 рубля, — говорится в документах.

Ранее суд в Москве постановил взыскать 924 млн рублей с лиц, причастных к делу о строительстве оборонительных сооружений в Белгородской области. Средства будут перечислены в государственный бюджет. Решение принято по исковому заявлению Генеральной прокуратуры.

До этого в Краснодарском крае был санкционирован арест бывшего вице-губернатора Александра Власова по уголовному делу о хищении денежных средств, выделенных для нужд специальной военной операции. Мера пресечения в виде содержания под стражей установлена сроком до 29 ноября 2025 года.

банки
суды
уголовные дела
хищения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 10 октября: где сбои в РФ
«Пытаются придавить»: политолог оценил возможные санкции США против Китая
Путин пригласил лидеров СНГ на встречу в преддверии Нового года
Переведенный под домашний арест журналист встретился с дипломатами
«Важно для всех нас»: Путин объяснил, к чему должны стремиться страны СНГ
Энергосистема Украины оказалась на грани коллапса
Продюсер раскрыл, почему возникли слухи о разводе Джигана и Самойловой
Путин раскрыл, в какой валюте торгуют страны СНГ между собой
В России предположили, кому достанется Нобелевская премия по экономике
Путин оценил результаты саммита России-США на Аляске
США введут войска в Израиль для поддержки международных сил в Газе
Российская телеведущая заявила, что делала аборт
Дочь Кончаловского уходит от мужа
В МВД раскрыли, как распознать попытку кражи номера телефона
Путин: двери Евразийского экономического союза открыты для новых участников
Кинолог рассказал, какой витамин необходим собаке в холодное время
Водитель без прав погибла вместе с пассажирами из-за ошибки на дороге
Магнитные бури сегодня, 10 октября: что завтра, боли, сильное напряжение
Дочь Пола Ньюмана умерла в возрасте 72 лет
Удары по Украине сегодня, 10 октября: какие цели ВСУ поражены, последствия
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет
Общество

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет

Просто натрите яблоки и погасите соду кефиром: обалденные яблочные оладьи для осеннего завтрака
Общество

Просто натрите яблоки и погасите соду кефиром: обалденные яблочные оладьи для осеннего завтрака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.