По делу о хищении 34 млрд рублей утверждено обвинение Бизнесмена Минца будут заочно судить за хищение 34 млрд рублей у «Открытия»

Генеральная прокуратура Российской Федерации утвердила окончательный вариант заочного обвинительного заключения по уголовному делу в отношении основателя O1 Group Бориса Минца, пишет РИА Новости. Согласно материалам дела, ему инкриминируется хищение активов банка «Открытие» на сумму в 34 млрд рублей. В числе фигурантов также значатся его сыновья Александр и Дмитрий.

Минц Б.И., Минц А.Б., Минц Д. Б., Данкевич Е. Л. <...>, умышленно, из корыстной заинтересованности, с использованием служебного положения Данкевича Е. Л., <...> совершили хищение денежных средств ПАО Банк «ФК Открытие» путем присвоения на сумму 34 млрд 899 млн 976 тысяч 504 рубля, — говорится в документах.

Ранее суд в Москве постановил взыскать 924 млн рублей с лиц, причастных к делу о строительстве оборонительных сооружений в Белгородской области. Средства будут перечислены в государственный бюджет. Решение принято по исковому заявлению Генеральной прокуратуры.

До этого в Краснодарском крае был санкционирован арест бывшего вице-губернатора Александра Власова по уголовному делу о хищении денежных средств, выделенных для нужд специальной военной операции. Мера пресечения в виде содержания под стражей установлена сроком до 29 ноября 2025 года.