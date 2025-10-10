Бастрыкин заинтересовался ЧП с рухнувшим деревом на мать с младенцем

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования ЧП в Новосибирске, в результате которого дерево обрушилась на машину с матерью и младенцем, пишет «Сиб.фм». Глава СК поручил провести проверку сведений о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Происшествие случилось в октябре этого года во дворе административного здания, расположенного на улице Железнодорожной. ЧП обошлось без пострадавших. Как выяснилось, до этого местные жители неоднократно обращались в инстанции с просьбой убрать опасные деревья.

В связи с произошедшим в СУ СК России по Новосибирской области началась процессуальная проверка. Руководителю данного управления поручено предоставить Бастрыкину полный отчет об итогах проверки.

Ранее в Новосибирске в результате падения дерева на автобусную остановку пострадали три человека. Отмечается, что двоих из них госпитализировали.