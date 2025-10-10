Известная телеведущая появилась на красной дорожке с дочерью Телеведущая Елена Ханга вышла в свет с 23-летней дочерью

Телеведущая Елена Ханга впервые за долгое время появилась на публике с дочерью: 63-летняя звезда шоу «Принцип домино» пришла вместе с 23-летней Елизаветой-Анной на премьеру сериала «Хроники русской революции». Она поделилась снимками с красной дорожки в своем Instagram-аккаунте (деятельность в РФ запрещена).

На фото Ханга одета в зеленую кофту, жакет салатового цвета и темные брюки. Рядом стоит ее дочь в черном пальто.

Ханга впервые стала матерью в 39 лет, и с тех пор она поддерживает спортивную форму: ежедневно делает 40-минутную зарядку и играет в теннис. В 2022 году она приняла участие в шоу «Наследники и самозванцы», чтобы доказать дочери, что по-прежнему полна энергии.

Дочь Елены Ханги родилась от политолога Игоря Минтусова. Пара познакомилась во время совместной работы над статьей, позже временно рассталась, а спустя 15 лет воссоединилась и поженилась. Свадьба состоялась в Лос-Анджелесе.

