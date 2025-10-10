Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 октября 2025 в 14:53

Известная телеведущая появилась на красной дорожке с дочерью

Телеведущая Елена Ханга вышла в свет с 23-летней дочерью

Елена Ханга с дочерью Елизаветой- Анной Елена Ханга с дочерью Елизаветой- Анной Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Телеведущая Елена Ханга впервые за долгое время появилась на публике с дочерью: 63-летняя звезда шоу «Принцип домино» пришла вместе с 23-летней Елизаветой-Анной на премьеру сериала «Хроники русской революции». Она поделилась снимками с красной дорожки в своем Instagram-аккаунте (деятельность в РФ запрещена).

На фото Ханга одета в зеленую кофту, жакет салатового цвета и темные брюки. Рядом стоит ее дочь в черном пальто.

Ханга впервые стала матерью в 39 лет, и с тех пор она поддерживает спортивную форму: ежедневно делает 40-минутную зарядку и играет в теннис. В 2022 году она приняла участие в шоу «Наследники и самозванцы», чтобы доказать дочери, что по-прежнему полна энергии.

Дочь Елены Ханги родилась от политолога Игоря Минтусова. Пара познакомилась во время совместной работы над статьей, позже временно рассталась, а спустя 15 лет воссоединилась и поженилась. Свадьба состоялась в Лос-Анджелесе.

Ранее певица Дженнифер Лопес заметили на улице в откровенном наряде с почти не застегнутой рубашкой вскоре после теплой встречи с бывшим мужем и актером Беном Аффлеком. Певица находилась в приподнятом настроении, что связали с их недавним публичным общением на премьере фильма, где пара оживленно разговаривала и обменивалась объятиями.

