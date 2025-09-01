День знаний — 2025
01 сентября 2025 в 15:02

Трамп отреагировал на слухи о своей смерти

Трамп заявил, что чувствует себя как никогда хорошо

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп сообщил, что его нынешнее состояние — лучшее за всю жизнь. Об этом он заявил в социальной сети Truth Social, отреагировав на слухи о его смерти, которые появились в некоторых СМИ.

Никогда не чувствовал себя лучше в своей жизни, — прокомментировал американский лидер.

В интернете начали распространяться слухи о проблемах со здоровьем у республиканца из-за того, что Трамп не появлялся на публике с момента заседания Кабинета министров 27 августа, хотя у него был насыщенный график в выходные.

Ранее Трамп выразил уверенность в том, что трехсторонний саммит с участием России, США и Украины состоится. Однако он отметил, что не располагает информацией о возможной двусторонней встрече президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского.

До этого американский лидер отметил важность дружественных отношений с ядерными державами, обсуждая сотрудничество с Китаем. Он подчеркнул, что не видит причин отказывать Китаю в обучении студентов в США, так как это приносит экономическую выгоду США.

