01 сентября 2025 в 03:23

США намерены держать контакт с ядерными державами

Трамп считает важным поддержание хороших отношений с ядерными державами

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Andrew Harrer/dpa/Global Look Press

США должны поддерживать добрососедские отношения с государствами, обладающими ядерным оружием, заявил американский лидер Дональд Трамп в интервью изданию The Daily Caller. Это заявление он сделал в контексте вопроса о поддержании связей с китайской стороной.

Журналисты спросили, пойдет ли на пользу его решение разрешить обучение китайских студентов в американских вузах. Трамп ответил, что не видит смысла отказывать в просьбе председателю КНР Си Цзиньпину, особенно в тот момент, когда политики находятся в «доброжелательных отношениях».

Я думаю, что ладить со странами — это хорошо, а не плохо, особенно — с ядерными державами, — указал Трамп.

Президент отметил, что не ожидает ответных жестов от Пекина. По его словам, США имеют экономическую выгоду от присутствия китайских студентов на своей территории.

Ранее Си Цзиньпин направил тайное письмо президенту Индии Драупади Мурму после введения США пошлин на китайские товары. Глава государства таким образом хотел «прощупать почву» для улучшения отношений между Пекином и Нью-Дели. Однако Индия начала предпринимать шаги для взаимодействия с КНР только тогда, когда у нее самой возникли проблемы в отношениях с Вашингтоном.

Дональд Трамп
ядерные державы
Китай
отношения
