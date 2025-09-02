Саммит ШОС — 2025
Готовлю литры этого салата с капустой и фасолью: муж просит еще

Готовлю литры этого салата с капустой и фасолью: муж просит еще

Сытный салат на зиму с капустой и фасолью — это полноценная витаминная закуска, которая отличается насыщенным вкусом и питательностью. Такой салат с капустой и фасолью обладает приятной хрустящей текстурой и отлично дополняет любое основное блюдо. Его рецепт на зиму особенно актуален в сезон сбора урожая, когда все овощи находятся на пике свежести.

Для основы этого вкусного салата на зиму потребуется белокочанная капуста (1 кг), уже отваренная фасоль (0,5 кг), морковь (0,3 кг), репчатый лук (0,3 кг) и сладкий перец (0,3 кг). Идеальный баланс вкуса создает заправка из томатного сока (0,5 л), растительного масла (100 мл), столового уксуса (70 мл), сахара (80 г) и соли (20 г). Овощи шинкуются, смешиваются с фасолью и заливаются маринадом на основе томатного сока и специй. Смесь тушится на медленном огне 40–50 минут, в конце приготовления добавляется уксус. Горячий салат без стерилизации сразу раскладывается по чистым банкам и герметично укупоривается.

Эта полезная заготовка из капусты и фасоли не только сохраняет максимум пользы, но и экономит время при сервировке зимнего стола. Салат с фасолью является самостоятельной закуской и сытным гарниром к мясу или птице.

