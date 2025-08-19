Стало известно, сколько стоит вход на вечеринку Тимати во Франции «Страсти»: билет на вечеринку Тимати во Франции обойдется в 2,8 млн рублей

Стоимость билетов на вечеринку рэпера Тимати в Сен-Тропе достигает 2,8 млн рублей, передает «Страсти». Событие состоится в одном из наиболее престижных заведений города — ресторане Verde Beach.

Билет невозможно купить просто так. Для этого нужно обратиться с запросом в заведение. Как удалось выяснить «Страстям», цена посещения мероприятия составляет не менее 300 евро (28 тысяч рублей) с человека. Это цена на билеты самой доступной категории, расположенные на максимальном удалении от места, где находится диджей.

Стоимость мест вблизи танцпола составляет 1500 евро (141 тысячу рублей). Кроме того, есть особые места рядом с диджейским пультом, где цена за столик составляет 30 тысяч евро (2,8 млн рублей).

