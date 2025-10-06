Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
06 октября 2025 в 11:15

Стали известны новые подробности смерти 16-летней девочки в Буланаше

Свердловские подростки обнаружили мертвую сверстницу во время вечеринки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Умершую в Буланаше Свердловской области 16-летнюю девочку Катю (имя изменено) обнаружили подростки во время вечеринки, сообщает URA.RU. Она проживала в Екатеринбурге, а в поселок приехала в гости к бабушке.

В тот вечер [Катя] пошла к друзьям. Кто-то в компании распивал спиртные напитки. Внезапно [девушку] обнаружили мертвой, — заявил источник издания.

В СМИ утверждают, что накануне подросток поругалась со своим молодым человеком на почве ревности. Также один из источников подчеркнул, что девочка плохо училась и вела разгульную жизнь. Ее воспитанием занимались бабушка и мама. По информации журналистов, у Кати была близкая подруга, которая тяжело восприняла смерть девочки.

Девушку обнаружили 4 октября у стен жилого дома. Школьницу с тяжелыми травмами доставили в реанимационное отделение Артемовской центральной районной больницы, однако спасти ее не удалось. Предполагается, что она могла случайно упасть с высоты девятого этажа.

Ранее сообщалось, что 12-летнюю девочку из Орска избили в день ее рождения. Подростки пинали ее ногами, поджигали и вырывали волосы, а также бросали зажженные спички и плевали.

Свердловская область
подростки
смерти
вечеринки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВС России нанесли массированные удары по используемой ВСУ инфраструктуре
В Новосибирской области нашли тело пропавшей девушки
В России дали оценку учениям НАТО у границ страны
Ушел из жизни 22-летний футболист «Хэштег Юнайтед»
Хозяйка рассказала о мужчине, избившем ее собаку-инвалида в Подмосковье
В МИД раскрыли, на что идет ЕС ради повышения градуса военного психоза
Доллар подскочит до 100 рублей? Курсы валют 6 октября, что с евро и юанем
Многодетный россиянин умер после череды отказов «скорой» и больниц
В МИД России обвинили Европу в эскалации конфликта на Украине
Специалисты Музея транспорта Москвы восстановили грузовой трамвай-раритет
В России начали применять модернизированные «Кинжалы»
В горах нашли пропавшую женщину в одном нижнем белье
Российские военные освободили населенный пункт в Харьковской области
Школьнику выстрелили в лицо из сигнального устройства на фудкорте ТЦ
Стало известно, есть ли россияне среди пострадавших от тайфуна в Китае
В стране ЕС проходят масштабные учения НАТО с 3 тыс. военных
В Германии заявили об угрозе деиндустриализации из-за цен на газ
В ФАС раскрыли, где больше всего подорожает электричество
Сирены тревоги напугали жителей крупного немецкого города
Россиянам рассказали, какие нарушения в многоквартирном доме грозят штрафом
Дальше
Самое популярное
Турецкий суп «Мерджимек». Проще не бывает! Никаких кулинарных премудростей и часов стояния у плиты. Все довольно просто
Общество

Турецкий суп «Мерджимек». Проще не бывает! Никаких кулинарных премудростей и часов стояния у плиты. Все довольно просто

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще
Общество

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще

Рой дронов, исчезнувшие в тайге, элита ВСУ в панике: что дальше
Россия

Рой дронов, исчезнувшие в тайге, элита ВСУ в панике: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.