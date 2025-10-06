Стали известны новые подробности смерти 16-летней девочки в Буланаше Свердловские подростки обнаружили мертвую сверстницу во время вечеринки

Умершую в Буланаше Свердловской области 16-летнюю девочку Катю (имя изменено) обнаружили подростки во время вечеринки, сообщает URA.RU. Она проживала в Екатеринбурге, а в поселок приехала в гости к бабушке.

В тот вечер [Катя] пошла к друзьям. Кто-то в компании распивал спиртные напитки. Внезапно [девушку] обнаружили мертвой, — заявил источник издания.

В СМИ утверждают, что накануне подросток поругалась со своим молодым человеком на почве ревности. Также один из источников подчеркнул, что девочка плохо училась и вела разгульную жизнь. Ее воспитанием занимались бабушка и мама. По информации журналистов, у Кати была близкая подруга, которая тяжело восприняла смерть девочки.

Девушку обнаружили 4 октября у стен жилого дома. Школьницу с тяжелыми травмами доставили в реанимационное отделение Артемовской центральной районной больницы, однако спасти ее не удалось. Предполагается, что она могла случайно упасть с высоты девятого этажа.

