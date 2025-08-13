Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 августа 2025 в 14:23

«Могу ли ездить на метро бесплатно?»: многодетный отец Тимати захотел льгот

Рэпер Тимати задался вопросом насчет льгот после рождения третьего ребенка

Тимати Тимати Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Рэпер Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) задался вопросом насчет льгот после рождения третьего ребенка. В своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) исполнитель пошутил, что ему некогда проконсультироваться с юристами по этому поводу, так как он активно работает над распоряжением российского президента Владимира Путина о повышении демографии в стране.

Дорогие друзья, активно работая над повесткой нашего главнокомандующего по повышению демографии в стране, я не успеваю прочитать и проконсультироваться с юридической службой. Подскажите, пожалуйста, какие бенефиты и льготы [есть] для многодетных отцов? Могу ли я ездить на метро бесплатно? — спросил он.

Первый замруководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев в своем Telegram-канале поздравил рэпера с рождением дочери и посоветовал ему Telegram-бот @spravedlivo_mamabot. По его словам, там вопросы решаются быстро.

Рекомендую как многодетный отец многодетному отцу. Юрслужба больше не нужна, — отметил Гусев.

Тимати и его невеста Валентина Иванова стали родителями в начале августа. Девочку назвали Эммой. Для рэпера малыш стал третьим по счету, у него растут дочь Алиса от модели Алены Шишковой и сын Ратмир от блогера Анастасии Решетовой. Для Ивановой дочь стала первенцем.

