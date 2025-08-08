Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 августа 2025 в 10:17

Рэпер Тимати стал многодетным отцом

Возлюбленная рэпера Тимати Валентина Иванова родила дочь

Рэпер Тимур Юнусов (Тимати) Рэпер Тимур Юнусов (Тимати) Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рэпер Тимур Юнусов (Тимати) и его невеста Валентина Иванова стали родителями, сообщает StarHit. По данным портала, ребенок родился еще несколько дней назад — это девочка.

Для Тимати малыш стал третьим по счету, у него растут дочь Алиса от модели Алены Шишковой и сын Ратмир от блогера Анастасии Решетовой. Для Ивановой дочь стала первенцем.

Ранее пользователи соцсетей заподозрили Тимати в измене своей беременной возлюбленной. Поводом стало появление в Instagram (деятельность в РФ запрещена) снимков, на которых артист позирует с моделью Анастасией Аникиной. Сам музыкант ситуацию никак не прокомментировал. Позже выяснилось, что девушка замужем за предпринимателем Романом Ураловичем, который является другом Тимати.

До этого юморист Гарик Харламов шуткой отреагировал на слухи о возможной беременности своей жены Екатерины Ковальчук. Комик отметил, что тоже начинает подозревать «интересное положение», когда об этом говорят все вокруг. При этом Харламов уточнил, что его жена не беременна, в то же время сам он надеется на пополнение.

Тимати
рэперы
дети
рождение ребенка
