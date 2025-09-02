Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 сентября 2025 в 18:56

Трампу приписали крупнейшее за 80 лет нарушение правил торговли

ВТО: пошлины Трампа вызвали крупнейшее за 80 лет нарушение правил торговли

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Shutterstock/FOTODOM

Мир переживает крупнейшее за последние 80 лет нарушение правил мировой торговли, заявила генеральный директор ВТО Оконджо-Ивеала Нгози в интервью агентству Reuters. Она подчеркнула, что сбой произошел из-за повышения пошлин, инициированного президентом США Дональдом Трампом.

Мы переживаем крупнейшее нарушение правил мировой торговли, беспрецедентное за последние 80 лет. Поэтому неудивительно, что некоторые ставят под сомнение глобальную торговую систему и ее предсказуемость, — отметила Нгози.

По данным ВТО, доля мировой торговли, проходящей по стандартным соглашениям, снизилась до 72% и продолжает падать. Нгози подчеркнула, что тарифы все чаще используются в геополитических целях, с которыми организация справиться не может.

Глава ВТО добавила, что эффект от американских пошлин мир начнет ощущать с 2026 года. Это связано со снижением объемов поставок, которые резко выросли в первой половине текущего года.

Ранее Трамп заявил, что все введенные им таможенные пошлины на поставки из других стран остаются в силе. На его решение не повлияет даже апелляционный суд, признавший многие из этих мер незаконными. Глава Белого дома подчеркнул, что отмена пошлин стала бы «катастрофой для страны» и ослабила бы ее финансово, в то время как США «нужно быть сильными».

ВТО
Дональд Трамп
пошлины
тарифы
США
нарушения
торговля
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Подсчитано, сколько бедных будет в России к концу года
Альпинист ответил, сколько Наговицына могла продержаться на Пике Победы
Маринованная капуста с имбирем и чили по-азиатски
В Госдуме ожидают снижение ключевой ставки
Отвечавшего за строительство метро в крупном российском городе арестовали
Путин тремя словами оценил встречи с Лукашенко
Соврала в эфире у Собчак: покалеченную модель Ковальчук обвинили в клевете
Уголовное дело, развод и лишение гражданства: как сейчас живет Пугачева
В Норвегии предрекли скорый распад Евросоюза
Ученый рассказал, каким будет грядущее лунное затмение
Духовный советник Трампа вышел на связь с тревожным обращением
Стало известно, что угрожает растениям на балконе
Политолог предсказал, останется ли Украина без света из-за Словакии
Отказавшийся от гражданства РФ игрок «Зенита» рад вызову в команду Бразилии
На Украине предложили закрывать бреши в ВСУ пенсионерами
Стало известно, какие трофеи достались ВС России после боя с «Азовом»
«Крыша» Шакро Молодого в погонах незаметно вышла на свободу
Конфликт на Украине ускорил развитие военных ИИ-технологий в десятки раз
«Еще спасибо скажут»: Лукашенко обозначил свою позицию по Украине
Бойца СВО втянули в долги после покупки недвижимости
Дальше
Самое популярное
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Общество

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта
Общество

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы
Общество

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.