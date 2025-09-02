Трампу приписали крупнейшее за 80 лет нарушение правил торговли ВТО: пошлины Трампа вызвали крупнейшее за 80 лет нарушение правил торговли

Мир переживает крупнейшее за последние 80 лет нарушение правил мировой торговли, заявила генеральный директор ВТО Оконджо-Ивеала Нгози в интервью агентству Reuters. Она подчеркнула, что сбой произошел из-за повышения пошлин, инициированного президентом США Дональдом Трампом.

Мы переживаем крупнейшее нарушение правил мировой торговли, беспрецедентное за последние 80 лет. Поэтому неудивительно, что некоторые ставят под сомнение глобальную торговую систему и ее предсказуемость, — отметила Нгози.

По данным ВТО, доля мировой торговли, проходящей по стандартным соглашениям, снизилась до 72% и продолжает падать. Нгози подчеркнула, что тарифы все чаще используются в геополитических целях, с которыми организация справиться не может.

Глава ВТО добавила, что эффект от американских пошлин мир начнет ощущать с 2026 года. Это связано со снижением объемов поставок, которые резко выросли в первой половине текущего года.

Ранее Трамп заявил, что все введенные им таможенные пошлины на поставки из других стран остаются в силе. На его решение не повлияет даже апелляционный суд, признавший многие из этих мер незаконными. Глава Белого дома подчеркнул, что отмена пошлин стала бы «катастрофой для страны» и ослабила бы ее финансово, в то время как США «нужно быть сильными».