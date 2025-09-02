Саммит ШОС — 2025
02 сентября 2025 в 18:48

В Литве высказали свои соображения по 19-му пакету санкций против России

Литва захотела включить Росатом и нефтегазовые доходы РФ в 19-й пакет санкций

Литва внесла предложение о включении в новый пакет санкций против России госкорпорации «Росатом» и доходов от нефтегазового сектора, заявил президент страны Гитанас Науседа во время встречи со своим финским коллегой Александром Стуббом, передает пресс-служба литовского лидера. Согласно предложению Вильнюса, санкционные меры также должны распространяться на так называемый теневой флот, используемый для транспортировки российских энергоресурсов.

Литва представила предложения по 19-му пакету санкций, которые охватывают Росатом, нефтегазовые доходы России и так называемый теневой флот, — сказал Науседа.

Кроме санкционной тематики, Науседа подчеркнул важность скорейшего начала переговоров о вступлении Украины в Европейский союз. Литовский президент высказался за установление 2030 года в качестве целевой даты получения Киевом полноправного членства.

Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что в начале сентября будет готов 19-й пакет санкций ЕС против России. Она отметила, что Европа продолжит давить на Москву, пока продолжается конфликт на Украине.

