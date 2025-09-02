Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 сентября 2025 в 18:25

Россия «вернула» Литве осужденных за наркотики мужчин

Россия передала Литве осужденных за контрабанду наркотиков мужчин

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия передала Литве двух осужденных за наркопреступления граждан. Они были переправлены через пункт пропуска «Чернышевское — Кибартай» под конвоем сотрудников Интерпола, сообщила пресс-служба УМВД России по Калининградской области. Решение о передаче приняла Генпрокуратура РФ по запросу литовской стороны.

Первый 53-летний осужденный находился в международном розыске за контрабанду наркотиков и был приговорен к девяти годам и восьми месяцам колонии за покушение на сбыт девяти килограммов гашиша. Второй (42 года) получил 17 лет строгого режима за контрабанду и незаконный оборот 266 килограммов гашиша в составе организованной преступной группы в 2017 году. Оба осужденных отбывали наказание в российских тюремных учреждениях до решения об экстрадиции.

Ранее два брата подожгли свою нарколабораторию при попытке скрыться от силовиков. Инцидент произошел в селе Карпысак под Новосибирском, где задержанные производили и сбывали мефедрон.

До этого группа украинских контрабандистов попыталась ввезти в Россию наркотические и психотропные средства в посудомоечных машинах. У них изъяли 135 килограммов запрещенных веществ. Злоумышленников заключили под стражу.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

Литва
Россия
наркотики
преступления
экстрадиции
