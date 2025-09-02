Россия «вернула» Литве осужденных за наркотики мужчин

Россия передала Литве двух осужденных за наркопреступления граждан. Они были переправлены через пункт пропуска «Чернышевское — Кибартай» под конвоем сотрудников Интерпола, сообщила пресс-служба УМВД России по Калининградской области. Решение о передаче приняла Генпрокуратура РФ по запросу литовской стороны.

Первый 53-летний осужденный находился в международном розыске за контрабанду наркотиков и был приговорен к девяти годам и восьми месяцам колонии за покушение на сбыт девяти килограммов гашиша. Второй (42 года) получил 17 лет строгого режима за контрабанду и незаконный оборот 266 килограммов гашиша в составе организованной преступной группы в 2017 году. Оба осужденных отбывали наказание в российских тюремных учреждениях до решения об экстрадиции.

