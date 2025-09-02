На Западе обратили внимание на важную деталь в общении Путина и Фицо

На саммите ШОС, который прошел в Китае, царила открытая и дружелюбная атмосфера, сообщил журналист Чей Боуз в соцсети Х. Он обратил внимание на кадры беседы президента России Владимира Путина с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

Искреннее, добродушное и теплое общение в Китае. Никаких фальшивых объятий. Никаких неловких моментов и постановочных сцен, — сделал выводы журналист.

Президент России находится в Китае с четырехдневным визитом, в рамках которого принял участие в саммите ШОС и провел ряд встреч с лидерами стран. 3 сентября он примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию победы над Японией и завершению Второй мировой войны.

Ранее востоковед Алексей Маслов сделал вывод, что саммит в Китае показал поддержку российских подходов странами Глобального Юга. По его словам, основные тезисы выступления Владимира Путина, включая истоки конфликта на Украине и необходимость защиты суверенитета государств, получили одобрение участников встречи. Маслов заявил, что одним из ключевых итогов саммита стало объявление концепции глобального сотрудничества, основанной на принципах многополярности.