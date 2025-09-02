Саммит ШОС — 2025
02 сентября 2025 в 21:36

На Западе обратили внимание на важную деталь в общении Путина и Фицо

Журналист Боуз указал на отсутствие фальши на саммите ШОС

Роберт Фицо и Владимир Путин Роберт Фицо и Владимир Путин Фото: Владимир Смирнов/РИА Новости

На саммите ШОС, который прошел в Китае, царила открытая и дружелюбная атмосфера, сообщил журналист Чей Боуз в соцсети Х. Он обратил внимание на кадры беседы президента России Владимира Путина с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

Искреннее, добродушное и теплое общение в Китае. Никаких фальшивых объятий. Никаких неловких моментов и постановочных сцен, — сделал выводы журналист.

Президент России находится в Китае с четырехдневным визитом, в рамках которого принял участие в саммите ШОС и провел ряд встреч с лидерами стран. 3 сентября он примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию победы над Японией и завершению Второй мировой войны.

Ранее востоковед Алексей Маслов сделал вывод, что саммит в Китае показал поддержку российских подходов странами Глобального Юга. По его словам, основные тезисы выступления Владимира Путина, включая истоки конфликта на Украине и необходимость защиты суверенитета государств, получили одобрение участников встречи. Маслов заявил, что одним из ключевых итогов саммита стало объявление концепции глобального сотрудничества, основанной на принципах многополярности.

ШОС
Роберт Фицо
Владимир Путин
Китай
