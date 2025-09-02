Эксперт раскрыл, что показал саммит ШОС для России Глава ИСАА МГУ Маслов заявил о поддержке позиции России странами Глобального Юга

Саммит Шанхайской организации сотрудничества продемонстрировал поддержку российских подходов странами Глобального Юга, заявил директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов в беседе с ТАСС. По мнению эксперта, ключевые тезисы выступления президента РФ Владимира Путина нашли широкую поддержку среди участников саммита, особенно вопросы истоков украинского конфликта и необходимость противодействия ограничению суверенитета государств.

Очень важно, что в выступлении российского президента были заложены все основные моменты, которые нам, например, хорошо известны во внутреннем пространстве, но получили сейчас поддержку в рамках ШОС. Это, например, истоки конфликта на Украине, необходимость урегулирования первопричин, — сказал Маслов.

Он подчеркнул, что саммит ознаменовал формирование организационной основы для концепции Глобального Юга. Китайские инициативы, поддержанные Россией, а также российские предложения по противодействию тарифному экстремизму нашли отражение в финальной декларации организации.

Эксперт обратил внимание на выработку общего видения будущего по ключевым направлениям сотрудничества. Страны-участницы достигли консенсуса в вопросах развития высоких технологий, свободы информационного обмена и торговой открытости. Важным результатом саммита стало провозглашение концепции глобального взаимодействия, основанной на принципах многополярности.

Ранее газета The Wall Street Journal заявила, что лидеры России, Китая и Индии продемонстрировали единство на саммите ШОС. Журналисты отметили, что этот сигнал стал вызовом для внешней политики президента США Дональда Трампа.