Известный производитель продуктов питания разделится на две компании

Американский производитель Kraft Heinz анонсировал разделение бизнеса на две самостоятельные публичные компании до конца 2026 года, говорится в сообщении корпорации. В руководстве отмечают, что решение должно повысить прозрачность управления.
В компании также считают, что такой шаг позволит увеличить эффективность и при этом сохранить объемы производства. По словам исполнительного председателя совета директоров Мигеля Патрисио, реструктуризация даст возможность сосредоточиться на развитии ключевых брендов и рыночных направлений.
Название новых структур пока не объявлялось. Первой компании передадут портфель бакалейной продукции Global Taste Elevation Co. (Heinz, Philadelphia and Kraft Mac & Cheese), а второй — продуктов питания North American Grocery Co. (Oscar Mayer, Kraft Singles и Lunchables).
