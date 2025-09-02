Известный производитель продуктов питания разделится на две компании Kraft Heinz разделится на две независимые компании до конца 2026 года

Американский производитель Kraft Heinz анонсировал разделение бизнеса на две самостоятельные публичные компании до конца 2026 года, говорится в сообщении корпорации. В руководстве отмечают, что решение должно повысить прозрачность управления.

В компании также считают, что такой шаг позволит увеличить эффективность и при этом сохранить объемы производства. По словам исполнительного председателя совета директоров Мигеля Патрисио, реструктуризация даст возможность сосредоточиться на развитии ключевых брендов и рыночных направлений.

Название новых структур пока не объявлялось. Первой компании передадут портфель бакалейной продукции Global Taste Elevation Co. (Heinz, Philadelphia and Kraft Mac & Cheese), а второй — продуктов питания North American Grocery Co. (Oscar Mayer, Kraft Singles и Lunchables).

