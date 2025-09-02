Саммит ШОС — 2025
Известный производитель продуктов питания разделится на две компании

Kraft Heinz разделится на две независимые компании до конца 2026 года

Фото: Thomas Fuller/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американский производитель Kraft Heinz анонсировал разделение бизнеса на две самостоятельные публичные компании до конца 2026 года, говорится в сообщении корпорации. В руководстве отмечают, что решение должно повысить прозрачность управления.

В компании также считают, что такой шаг позволит увеличить эффективность и при этом сохранить объемы производства. По словам исполнительного председателя совета директоров Мигеля Патрисио, реструктуризация даст возможность сосредоточиться на развитии ключевых брендов и рыночных направлений.

Название новых структур пока не объявлялось. Первой компании передадут портфель бакалейной продукции Global Taste Elevation Co. (Heinz, Philadelphia and Kraft Mac & Cheese), а второй — продуктов питания North American Grocery Co. (Oscar Mayer, Kraft Singles и Lunchables).

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о приобретении государством 10% акций корпорации Intel, отметив, что сделка была достигнута по итогам договоренностей с главой компании Патриком Гелсингером. По словам политика, США не выплачивали деньги за этот пакет, несмотря на то что его стоимость оценивается примерно в $11 млрд. Трамп назвал соглашение взаимовыгодным для государства и Intel.

