02 сентября 2025 в 20:19

Украинские пограничники открыли огонь по беглецам

На границе Украины и Молдавии пограничники застрелили мужчину

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Украинские пограничники застрелили мужчину при попытке нелегального перехода границы с Молдавией, сообщает издание «Страна.ua». Он хотел покинуть страну через Одесскую область.

По данным журналистов, двое граждан пытались преодолеть заграждение, на что пограничники отреагировали предупредительными выстрелами. Один задержан, второй был убит при попытке бегства.

Тем временем стало известно, что мужчины в возрасте от 18 до 22 лет стали массово покидать Украину сразу после того, как вступило в силу разрешение на пересечение границы. По словам представителя Госпогранслужбы страны Андрея Демченко, утром в день снятия запрета некоторые уже успели оформиться в пунктах пропуска и выехать за границу.

До этого два гражданина Киргизии были убиты на границе при попытке их задержания узбекскими пограничниками. Останки были переданы киргизской стороне и доставлены в морг города Кербен для проведения экспертиз. Главы пограничных ведомств обеих стран договорились о проведении совместного расследования.

Украина
Молдавия
госграница
пограничники
