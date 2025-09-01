День знаний — 2025
Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
01 сентября 2025 в 13:12

Пограничники Узбекистана застрелили двух иностранцев на границе с Киргизией

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Два гражданина Киргизии были убиты на киргизско-узбекской границе при попытке их задержания узбекскими пограничниками, передает Vesti.KG со ссылкой на пограничную службу ГКНБ Киргизии. О пропаже жителей Айгыр-Жал Чаткальского района стало известно 25 августа.

Через три дня узбекская сторона сообщила, что еще 15 августа патруль заметил двух неизвестных. Пограничники предприняли попытку задержания, однако мужчины отказались подчиниться. После этого по ним открыли огонь. В результате оба гражданина Киргизии скончались на месте.

31 августа родственники пропавших киргизов отправились в Узбекистан, где опознали тела погибших. Уже 1 сентября останки были переданы киргизской стороне и доставлены в морг города Кербен для проведения экспертиз. Главы пограничных ведомств обеих стран договорились о проведении совместного расследования, которое должно начаться 2 сентября.

Ранее польские военные применили гладкоствольное оружие на границе с Белоруссией. Они открыли огонь по мигранту, который якобы проявил агрессию и напал на солдата. В его сторону были выпущены резиновые пули. Инцидент произошел неподалеку от деревни Михалово в Подляском воеводстве, где трое мигрантов пытались пересечь реку.

Киргизия
пограничники
Узбекистан
границы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Песков опроверг слухи о причастности России к скандалу с фон дер Ляйен
Сотрудников ТЦК на Украине обязали носить нагрудные видеорегистраторы
Специалист по протоколу оценил поездку Моди в машине Путина
В канале СК Башкирии на минуту появился запрещенный стикер
Оверчук раскрыл, кто должен принимать решение о выходе Армении из ЕАЭС
Продажи смартфонов в России показали неожиданный результат перед 1 сентября
Адвокат раскрыл, кого могут оштрафовать за поиск запрещенных данных с VPN
В России рассказали о бегстве ВСУ под натиском армии РФ у Северска
Мужчина убил туристку и после этого спрятал ее тело в отеле
Губерниев и Буланова признались, как их дразнили в школе
Россиян предупредили о неожиданной проблеме при снятии наличных
МИД Азербайджана: ОБСЕ закрыла Минскую группу по Карабахскому конфликту
В Сеть попали фото сбежавших из СИЗО поджигателей военкомата
Поджигатели военкомата совершили побег из СИЗО в Екатеринбурге
Президент Грузии написал Трампу открытое письмо о своем разочаровании
Вице-премьер России оценил переговоры лидеров РФ и Индии
Психолог рассказал, как ненавязчиво подготовить ребенка к школе
Известная ведущая Селеста Уилсон умерла в 42 года
В Росатоме сообщили о личном внимании Путина и Эрдогана к одному проекту
Военэксперт ответил, какие цели уничтожают российские авиабомбы
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Общество

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму
Общество

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму

Как приготовить пышный манник на кефире в духовке
Общество

Как приготовить пышный манник на кефире в духовке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.