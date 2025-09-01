Пограничники Узбекистана застрелили двух иностранцев на границе с Киргизией

Два гражданина Киргизии были убиты на киргизско-узбекской границе при попытке их задержания узбекскими пограничниками, передает Vesti.KG со ссылкой на пограничную службу ГКНБ Киргизии. О пропаже жителей Айгыр-Жал Чаткальского района стало известно 25 августа.

Через три дня узбекская сторона сообщила, что еще 15 августа патруль заметил двух неизвестных. Пограничники предприняли попытку задержания, однако мужчины отказались подчиниться. После этого по ним открыли огонь. В результате оба гражданина Киргизии скончались на месте.

31 августа родственники пропавших киргизов отправились в Узбекистан, где опознали тела погибших. Уже 1 сентября останки были переданы киргизской стороне и доставлены в морг города Кербен для проведения экспертиз. Главы пограничных ведомств обеих стран договорились о проведении совместного расследования, которое должно начаться 2 сентября.

