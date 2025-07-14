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14 июля 2025 в 16:41

Польские пограничники применили оружие против мигранта

RMF: польские солдаты применили оружие против мигранта на границе с Белоруссией

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Польские солдаты применили гладкоствольное оружие на границе с Белоруссией, сообщает радиостанция RMF FM. Отмечается, что стрельба велась по якобы агрессивному мигранту. Судьба последнего неизвестна.

По словам военнослужащих, мигрант был агрессивным и напал на одного из военнослужащих. В его сторону были выпущены резиновые пули из гладкоствольного оружия, — отмечается в сообщении.

По информации радиостанции, неподалеку от деревни Михалово в Подляском воеводстве трое мигрантов пытались пересечь реку и попасть в Польшу. Двое из них, заметив польский патруль, развернулись и вернулись назад. Третий же продолжил попытку двигаться дальше.

Ранее сообщалось, что польская армия начала операцию «Безопасный запад» на границе с Германией, чтобы помочь погранслужбе и полиции. Как сообщил глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, также зона операции «Безопасное Подлясье» была увеличена на границу с Литвой.

До этого западные СМИ писали, что ужесточение пограничного спора между Польшей и Германией в вопросе усиления контроля за пересечением границы пагубно влияет на возможности свободного перемещения между странами Евросоюза. По данным журналистов, эскалация конфликта происходит на фоне углубляющегося раскола по вопросам миграции и предоставления убежища.

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Белоруссия
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пограничники
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