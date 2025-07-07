Польша объявила о начале операции «Безопасный запад» Глава Минобороны Польши: до пяти тысяч солдат усилят охрану границы с Германией

Польская армия начала операцию «Безопасный запад» на границе с Германией, чтобы помочь погранслужбе и полиции, сообщил глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в соцсети X. По его словам, также зона операции «Безопасное Подлясье» была увеличена на границу с Литвой.

Началась операция «Безопасный запад» — польская армия поддерживает пограничную охрану и полицию на границе с Германией. Параллельно мы расширяем деятельность на границе с Литвой в рамках операции «Безопасное Подлясье», — отметил Косиняк-Камыш.

Министр добавил, что польские солдаты будут содействовать пограничникам и полицейским в защите границ республики. По его словам, в операции «Безопасный запад» могут быть задействованы до пяти тысяч солдат.

Ранее западные СМИ писали, что ужесточение пограничного спора между Польшей и Германией в вопросе усиления контроля за пересечением границы пагубно влияет на возможности свободного перемещения между странами Евросоюза. По данным журналистов, эскалация конфликта происходит на фоне углубляющегося раскола по вопросам миграции и предоставления убежища.