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06 июля 2025 в 15:35

Стало известно о последствиях конфликта на границе Польши и Германии

WP: ужесточение пограничного спора Польши и Германии мешает передвижению по ЕС

Польские полицейские стоят на немецко-польском пограничном переходе Stadtbrücke между Франкфуртом (Одер) в Бранденбурге и Слубице в Польше Польские полицейские стоят на немецко-польском пограничном переходе Stadtbrücke между Франкфуртом (Одер) в Бранденбурге и Слубице в Польше Фото: Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

Ужесточение пограничного спора между Польшей и Германией в вопросе усиления контроля за пересечением границы пагубно влияет на возможности свободного перемещения между странами Евросоюза, сообщает американская газета The Washington Post. По ее данным, эскалация конфликта происходит на фоне углубляющегося раскола по вопросам политики миграции и предоставления убежища.

Критики предупреждают, что односторонний пограничный контроль стран рискует подорвать свободу передвижения, которая является опорой Европейского союза. Согласно правилам ЕС, внутренние пограничные проверки разрешены только как «крайняя мера» в ответ на серьезные угрозы. Но за последнее десятилетие временный контроль стал обычным явлением — и часто бессрочным, — говорится в материале.

По информации газеты, в настоящее время 11 из 29 стран в безвизовой зоне проводят проверки, при этом большинство из них ссылаются на нелегальную миграцию как на основное обоснование. По мнению журналистов, европейский принцип свободного перемещения людей и товаров сейчас подвержен сильному внутриполитическому давлению.

Ранее сообщалось, что французские правоохранители начали протыкать ножами надувные лодки, на которых мигранты пытаются переплыть Ла-Манш и добраться до берегов Великобритании. По словам журналистов, подобные методы борьбы с нелегалами применяются впервые на территории Европы.

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