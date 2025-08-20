В Белом доме раскрыли, от чего зависят сроки переговоров РФ, США и Украины

Вашингтон пока не готов назвать сроки проведения трехсторонних переговоров России, США и Украины, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. По ее словам, они будут зависеть от итогов встречи президента РФ Владимира Путина с главой Украины Владимиром Зеленским.

Трудно судить. Я думаю, что он (президент США Дональд Трамп. — прим.NEWS.ru) хочет увидеть, как пройдет двусторонняя встреча, — отметила Ливитт.

Тем временем телеканал BFMTV информировал, что в разговоре с главой Белого дома Трампом российский лидер Владимир Путин предложил встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским в Москве. Источник уточнил, что Зеленский отказался от этой идеи.

До этого Трамп назвал проведение трехсторонних переговоров с участием Владимира Путина и Владимира Зеленского реалистичным сценарием, при благоприятном исходе нынешних дискуссий может состояться встреча в расширенном формате, которая даст шанс приблизить завершение кризиса.

Трамп также говорил, что Европа готова предоставить Украине гарантии безопасности, а Соединенные Штаты окажут в этом поддержку. Однако он не уточнил, в каком именно виде будет осуществляться помощь США.