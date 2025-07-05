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05 июля 2025 в 11:23

Французская полиция придумала изощренный способ борьбы с мигрантами

The Times: французская полиция протыкает лодки плывущих через Ла-Манш мигрантов

Фото: I-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Французские правоохранители начали протыкать ножами надувные лодки, на которых мигранты пытаются переплыть Ла-Манш и добраться до берегов Великобритании, сообщает издание The Times. По словам журналистов, подобные методы борьбы с нелегалами применяются впервые на территории Европы.

Подобная инициатива реализуется полицией Франции в рамках закона, призванного противодействовать незаконному пересечению границ, говорится в материале. Британские власти уже поддержали подобные методы, так как только с начала этого года подобным способом в страну попали свыше 20 тысяч мигрантов.

Ранее немецкий политолог Александр Рар заявил, что миграционный вопрос является одной из причин разногласий внутри Социал-демократической партии Германии. Тем не менее, считает эксперт, раскол не произойдет даже на фоне разной позиции некоторых членов СДПГ, в том числе и по украинской теме.

Кроме того, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сравнил с самоубийством политику западных государств по подавлению критики массовой миграции. Он указал на мнение вице-президента США Джей Ди Вэнса, который спрогнозировал цивилизационный крах Европы при таком подходе.

Франция
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Ла-Манш
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