Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 августа 2025 в 03:18

Транзит нефти по «Дружбе» в Венгрию восстановили

Транзит нефти по «Дружбе» в Венгрию восстановили после атаки ВСУ

Петер Сийярто Петер Сийярто Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Поставки нефти из России в Венгрию, которые были прекращены после атаки ВСУ на нефтепровод «Дружба», возобновлены, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в соцсети X. Будапешт ожидает, что Киев не будет совершать новых атак на трубопровод, подчеркнул он.

Сийярто напомнил, что объект имеет критически важное значение для энергоснабжения Венгрии. Глава МИД поблагодарил заместителя министра энергетики России Павла Сорокина за оперативный ремонт.

Об ударе по распределительной станции нефтепровода «Дружба», расположенной на территории Брянской области в России, стало известно накануне. Сийярто добавил, что поставки временно приостановлены.

Ранее представитель МИД Мария Захарова на фоне атаки по «Дружбе» назвала представителей власти на Украине «аморальным и кровожадным монстром». Она также отметила, что Киев освоил нелегальный рынок оружия в Европе и «черную» трансплантологию.

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков тем временем указал, что после атаки нефти может лишиться сама Украина. Венгрия не транспортирует энергоносители в Европу из-за санкций, поэтому излишки достаются Киеву, пояснил он.

ВСУ
атаки
Украина
Венгрия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экс-глава МИД Австрии назвала лучшее место для встречи по Украине
Мошенники создали фейковые сайты турагентств к туристическому сезону
Трамп расценил плохие отношения с Путиным как угрозу для США
Транзит нефти по «Дружбе» в Венгрию восстановили
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 20 августа, время грибков
Названы страны, которые США рассматривают как место для саммита по Украине
Три российских аэропорта перестали отправлять рейсы
Лондон спалился: в украинских ракетах «Фламинго» узнали британское оружие
В Госдепе заявили, что быстро урегулировать конфликт на Украине невозможно
Над Брянской областью сбили эскадрилью дронов
Стало известно, сколько дронов ПВО сбили над Россией за три часа
Названо число стран ЕС, готовых отправить военных на Украину
Еще в одном регионе объявлена беспилотная опасность
Отъезд в США, бизнес с Батуриной, пчелы: как живут дети Юрия Лужкова
Народные приметы на 20 августа: погода, птицы и запреты дня
В Тамбовской области предупредили об опасности атаки дронов
В Белом доме раскрыли, от чего зависят сроки переговоров РФ, США и Украины
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 20 августа 2025 года
Украинские дроны могут совершить налет на российский регион
В Липецкой области предупредили об опасности с неба
Дальше
Самое популярное
Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде
Общество

Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде

В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья
Здоровье/красота

В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин
Москва

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.