Транзит нефти по «Дружбе» в Венгрию восстановили Транзит нефти по «Дружбе» в Венгрию восстановили после атаки ВСУ

Поставки нефти из России в Венгрию, которые были прекращены после атаки ВСУ на нефтепровод «Дружба», возобновлены, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в соцсети X. Будапешт ожидает, что Киев не будет совершать новых атак на трубопровод, подчеркнул он.

Сийярто напомнил, что объект имеет критически важное значение для энергоснабжения Венгрии. Глава МИД поблагодарил заместителя министра энергетики России Павла Сорокина за оперативный ремонт.

Об ударе по распределительной станции нефтепровода «Дружба», расположенной на территории Брянской области в России, стало известно накануне. Сийярто добавил, что поставки временно приостановлены.

Ранее представитель МИД Мария Захарова на фоне атаки по «Дружбе» назвала представителей власти на Украине «аморальным и кровожадным монстром». Она также отметила, что Киев освоил нелегальный рынок оружия в Европе и «черную» трансплантологию.

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков тем временем указал, что после атаки нефти может лишиться сама Украина. Венгрия не транспортирует энергоносители в Европу из-за санкций, поэтому излишки достаются Киеву, пояснил он.