Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
19 августа 2025 в 14:17

Депутат Госдумы предложил запретить въезд в Россию для преступников

Миронов призвал не медлить с запретом на въезд в Россию для преступников

Сергей Миронов Сергей Миронов Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Преступное прошлое иностранцев должно навсегда закрыть им возможность пересечения российской границы, заявил NEWS.ru депутат Госдумы, глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Парламентарий напомнил, что две недели назад депутаты от его фракции внесли в Госдуму законопроект о пожизненном запрете на въезд в Россию мигрантам, осужденным за особо тяжкие преступления.

Миронов напомнил, что, как следует из материалов уголовного дела по расследованию теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл», один из преступников Зубайдулло Исмоилов отбывал наказание в Таджикистане за публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя. Кроме того, террорист Умеджон Солиев ранее совершил у себя на родине разбойное нападение.

И тот, и другой спокойно прибыли в Россию, здесь жили, передвигались, и, пока не произошла трагедия, никому не было дела: что за люди к нам прибыли, на что они способны. Никаких данных у пограничников, никакого обмена информацией между компетентными органами. Похоже, такая ситуация устраивает наших южных соседей, которые с удовольствием избавляются от криминальных и подрывных элементов, переправляя их в Россию, — отмечает парламентарий.

По его словам, запрет на въезд должен действовать вне зависимости от снятия или погашения судимости. Миронов считает, что нужно в кратчайшие сроки принять закон.

Если на биографии человека такое пятно, пусть сидит дома, здесь он не нужен. Надо скорее принимать наш закон, а чтобы он заработал в полную силу, вводить полную биометрию на границе. Сейчас идет эксперимент в нескольких пунктах пропуска, который растянули на полтора года, до следующего июля. Давно пора масштабировать данный режим на всю страну и хотя бы с нового года ввести полноценный биометрический контроль, — заключил Миронов.

Ранее в Удмуртии задержали выходца из Центральной Азии, который готовил поджог поезда и оправдывал теракт в «Крокус Сити Холле». Во время обысков у него изъяли компоненты для изготовления зажигательных устройств, схему расположения объектов в районе планируемого преступления и другие доказательства.

Крокус Сити Холл
террористы
границы
мигранты
въезд
эксклюзив
Тамара Виссарионова
Т. Виссарионова
Елена Васильченко
Е. Васильченко
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россияне сами звонят мошенникам по четырем причинам
Трамп назвал главную ошибку Украины в конфликте с Россией
Мачо из московской подземки рассказал, как держать себя в форме
Стало известно, как избавиться от ос простыми средствами
Полная биография Владимира Жириновского
Политолог обозначил важный нюанс возможного визита Трампа в Россию
Родителям назвали главный способ сэкономить на подготовке детей к школе
Экономист объяснил бездействие Венгрии после остановки поставок нефти из РФ
Трамп высказался о расширении НАТО
Этот соус больше нигде не готовят: домашний болгарский кетчуп как в СССР
«Будем наблюдать»: Трамп высказался о взаимоотношениях Путина и Зеленского
Либо сделка, либо Украине конец: что Трамп пообещал Зеленскому
Трамп раскрыл новый план по предоставлению помощи Украине и Европе
Двое гражданских пострадали в результате атаки ВСУ на российский регион
Создан новый способ для обнаружения рака
Мединский рассказал о новом обмене телами погибших с Украиной
Трамп объяснил, почему не позвонил Путину в присутствии лидеров Европы
Самый легкий рецепт: как приготовить огурцы холодным способом
Трамп указал Западу на особый статус России
Обнищала в США или соскучилась по Петросяну? Все о возвращении Степаненко
Дальше
Самое популярное
Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде
Общество

Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин
Москва

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин

Цветет 3 месяца и выдерживает мороз! Многолетник-красавчик для сада
Общество

Цветет 3 месяца и выдерживает мороз! Многолетник-красавчик для сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.