Депутат Госдумы предложил запретить въезд в Россию для преступников Миронов призвал не медлить с запретом на въезд в Россию для преступников

Преступное прошлое иностранцев должно навсегда закрыть им возможность пересечения российской границы, заявил NEWS.ru депутат Госдумы, глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Парламентарий напомнил, что две недели назад депутаты от его фракции внесли в Госдуму законопроект о пожизненном запрете на въезд в Россию мигрантам, осужденным за особо тяжкие преступления.

Миронов напомнил, что, как следует из материалов уголовного дела по расследованию теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл», один из преступников Зубайдулло Исмоилов отбывал наказание в Таджикистане за публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя. Кроме того, террорист Умеджон Солиев ранее совершил у себя на родине разбойное нападение.

И тот, и другой спокойно прибыли в Россию, здесь жили, передвигались, и, пока не произошла трагедия, никому не было дела: что за люди к нам прибыли, на что они способны. Никаких данных у пограничников, никакого обмена информацией между компетентными органами. Похоже, такая ситуация устраивает наших южных соседей, которые с удовольствием избавляются от криминальных и подрывных элементов, переправляя их в Россию, — отмечает парламентарий.

По его словам, запрет на въезд должен действовать вне зависимости от снятия или погашения судимости. Миронов считает, что нужно в кратчайшие сроки принять закон.

Если на биографии человека такое пятно, пусть сидит дома, здесь он не нужен. Надо скорее принимать наш закон, а чтобы он заработал в полную силу, вводить полную биометрию на границе. Сейчас идет эксперимент в нескольких пунктах пропуска, который растянули на полтора года, до следующего июля. Давно пора масштабировать данный режим на всю страну и хотя бы с нового года ввести полноценный биометрический контроль, — заключил Миронов.

Ранее в Удмуртии задержали выходца из Центральной Азии, который готовил поджог поезда и оправдывал теракт в «Крокус Сити Холле». Во время обысков у него изъяли компоненты для изготовления зажигательных устройств, схему расположения объектов в районе планируемого преступления и другие доказательства.