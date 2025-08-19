Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
19 августа 2025 в 10:08

Сотрудники ФСБ задержали мигранта за оправдание теракта в «Крокусе»

ФСБ задержала мужчину за подготовку теракта на железной дороге в Удмуртии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Удмуртии задержали сторонника запрещенной в РФ террористической организации, который готовил поджог поезда и оправдывал теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле», сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. Мужчина мигрировал в Россию из Центральной Азии.

Задержан выходец одной из стран Центрально-Азиатского региона, осуществлявший подготовку поджога железнодорожного состава, а также оправдывавший в соцсетях и мессенджере Telegram теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл», — сообщили в ведомстве.

Против мигранта возбудили уголовное дело. Во время обысков у него изъяли компоненты для приготовления самодельных зажигательных устройств, схему расположения объектов в районе планируемого теракта и другие доказательства.

Ранее в ФСБ рассказали, что силовики предотвратили готовившийся спецслужбами Украины теракт на Крымском мосту. Злоумышленники планировали использовать автомобиль Chevrolet Volt, начиненный взрывчаткой. Автомашина большой мощности прибыла в Россию с Украины транзитом через ряд стран.

ФСБ
происшествия
терракты
Крокус Сити Холл
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российские войска разнесли 53-ю бригаду ВСУ в болотах и лесах ДНР
Альпинистка из России сломала ногу и ждет помощи на высоте 7 тысяч метров
Масштабный пожар окрасил небо над Украиной в апокалиптический красный цвет
Погода в Москве во вторник, 19 августа: ждать дождь с градом и ураган?
В Госдуме сообщили, каким будет период накопительной пенсии в 2026 году
Кота с марихуаной «повязали» около исправительной колонии
В ДНР ликвидировали взвод украинской бригады «Холодный Яр»
Два человека погибли при столкновении легковушки и фуры в Подмосковье
Отдых в пятизвездочном отеле Египта обернулся мучениями туристов из России
Экономист предупредила, чем может обернуться льготная ипотека
Жителя ЛНР задержали за изготовление взрывных устройств для терактов
Раскрыты новые детали отъезда Исинбаевой из России
Российского блогера задержали за донаты экстремистам
Юные россияне демонстрируют высокий уровень патриотизма
Гинеколог отправила беременную пациентку снимать порчу к медиуму
Ситуация в Сумской области утром 19 августа: ликвидация офицеров, бои
Семья Тиммы готовит новый выпад в адрес Седоковой
«Тупо продались»: Суханкина о Галкине, Пугачевой, Шатунове и «Мираже»
Актера Щербакова выписали из больницы
«Придется повоевать»: в Госдуме высказались о заключении мира на Украине
Дальше
Самое популярное
Вкуснее запеканки! Рулетики из кабачков с куриным фаршем и сыром за полчаса
Общество

Вкуснее запеканки! Рулетики из кабачков с куриным фаршем и сыром за полчаса

Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде
Общество

Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин
Москва

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.