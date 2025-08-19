Сотрудники ФСБ задержали мигранта за оправдание теракта в «Крокусе» ФСБ задержала мужчину за подготовку теракта на железной дороге в Удмуртии

В Удмуртии задержали сторонника запрещенной в РФ террористической организации, который готовил поджог поезда и оправдывал теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле», сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. Мужчина мигрировал в Россию из Центральной Азии.

Задержан выходец одной из стран Центрально-Азиатского региона, осуществлявший подготовку поджога железнодорожного состава, а также оправдывавший в соцсетях и мессенджере Telegram теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл», — сообщили в ведомстве.

Против мигранта возбудили уголовное дело. Во время обысков у него изъяли компоненты для приготовления самодельных зажигательных устройств, схему расположения объектов в районе планируемого теракта и другие доказательства.

Ранее в ФСБ рассказали, что силовики предотвратили готовившийся спецслужбами Украины теракт на Крымском мосту. Злоумышленники планировали использовать автомобиль Chevrolet Volt, начиненный взрывчаткой. Автомашина большой мощности прибыла в Россию с Украины транзитом через ряд стран.