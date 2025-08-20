Названы страны, которые США рассматривают как место для саммита по Украине

Белый дом рассматривает Венгрию и Швейцарию в качестве возможных мест для проведения будущей встречи президента России Владимира Путина с главой Украины Владимиром Зеленским, сообщил телеканал CNN со ссылкой на трех чиновников Белого дома. Они уточнили, что эти страны могут быть площадкой для последующего трехстороннего саммита с участием президента США Дональда Трампа.

Один из источников рассказал, что Трамп обсуждал возможность проведения встречи в Будапеште в недавнем телефонном разговоре с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Это политик «является союзником как Трампа, так и Путина», добавил он.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Трамп получил официальное приглашение посетить Россию с визитом. Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что данное предложение было озвучено во время встречи лидеров на Аляске.

Также Лавров выразил мнение, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске была полезной, а атмосфера на ней — хорошей. Глава внешнеполитического ведомства обратил внимание на искреннее стремление хозяина Белого дома достичь долгосрочного результата по Украине.