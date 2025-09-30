Кардиолог объяснил, почему Минздрав не ждет «чуда от науки», ставя на ЗОЖ

Наука уже подбирает ключи к продлению жизни — от диагностики ранней стадии заболеваний до технологий, предугадывающих исходы лечения. Но как бы стремительно ни рос арсенал медицины, решающее слово за человеком: ЗОЖ — главное, что прибавляет годы и качество жизни.

Таким мнением поделился министр здравоохранения Михаил Мурашко на марафоне «Знание.Первые». Главный кардиолог Центральной дирекции здравоохранения ОАО «РЖД» Заур Шугушев (г. Москва) объяснил, почему никакая технология не сможет увеличить продолжительность жизни, если не пытаться модифицировать риски от образа жизни.

Министр подчеркнул, что именно правильные привычки в молодости и регулярные обследования в зрелые годы обеспечивают наибольший вклад в здоровье, а не ожидание «волшебной таблетки».

Практическая кардиология разделяет эту позицию. Технологии диагностики и лечения ушли далеко вперед, а высокотехнологичные операции стали обыденностью. Но технологии не заменили профилактику, отметил профессор. Скорее, это инструмент персонализации, дающий возможность выбирать оптимальное лечение и избегать ненужных вмешательств. А вот риск инфаркта, инсульта, качество и длительность жизни — по-прежнему определяются управлением человеком факторами риска.

Глобальная проблема сегодня — лишний вес. Ожирение требует помощи, терапии, иногда — хирургии, оно связано с депрессией и риском диабета, сердечно-сосудистых заболеваний. Мурашко предупредил: если не менять тенденции, к 2030 году избыточный вес может быть у каждого второго взрослого. И работать нужно на опережение.

Среди масштабных проблем лидирует курение. Токсические продукты горения повреждают сосудистую стенку, повышая вероятность сердечно-сосудистых заболеваний. «Золотой стандарт» — отказ от курения. Но встречаются люди с выраженной никотиновой зависимостью, для них допустим сначала переход на альтернативные электронные продукты, основанные на нагревании, а не горении. Важно и соблюдение закона о непродаже никотинсодержащей продукции детям.

Грамотная профилактика сопоставима с применением высоких технологий. Интеллектуальные системы повышают точность решений, но долговременный результат формируется регулярными медосмотрами, физической активностью, правильным питанием. Комбинированная модель и есть практическая реализация подхода к долголетию.