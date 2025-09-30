Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
30 сентября 2025 в 09:25

Россияне с «советскими» вкладами получат почти 5 млрд рублей

На компенсации по советским вкладам выделят около 5 млрд рублей

Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

В бюджете России на 2026–2028 годы предусмотрено около 5 млрд рублей на выплаты гражданам по «советским» вкладам, передает ТАСС. Согласно проекту закона, средства направят на погашение госдолга в рамках закона о защите сбережений граждан РФ.

Компенсации составят порядка 1,66 млрд рублей в 2026 году, в 2027 году — почти 1,60 млрд рублей, в 2028 году — около 1,56 млрд рублей. Изначально утвержденный бюджет на эти цели предусматривал выделение почти 4 млрд рублей.

Ранее аналитик Гаянэ Замалеева рассказала, что банки могут отказать в досрочной выдаче средств со вклада, если это не предусмотрено договором. По ее словам, в подобных случаях никакие жалобы не помогут. При этом искусственные задержки или формальные отказы без объяснений говорят о нарушении прав клиента.

До этого инвестиционный советник Юлия Кузнецова рассказала, что ключевая ставка в октябре может снизиться до 16%. Она отметила, что это может произойти после заседания Центробанка 24 октября. Кузнецова добавила, что снижение показателя в сентябре стало следствием быстрого охлаждения экономики и сокращения инфляционных рисков.

вклады
финансы
деньги
законы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Жителя Крыма условно осудили за призыв к убийству русских в мессенджере
Киев уличили в отказе от поиска диалога и выборе милитаристского пути
Попросился в туалет: курьер-мигрант обманом пытался соблазнить школьницу
Подавший на Пугачеву в суд адвокат объяснил, почему направил два иска
В Кремле ответили на угрозы Киева по поводу дальнобойных ударов
Путин обратился с наилучшими пожеланиями к президенту Абхазии
В Кремле заявления Киева в адрес Москвы назвали бравадой
Песков сообщил о готовности России помочь в урегулировании в одном регионе
Песков заявил о многочисленных сторонниках России в Одессе и Николаеве
Турецкие рыбаки наткнулись на украинский безэкипажный катер
В Кремле раскрыли, какая страна ЕС давно участвует в конфликте на Украине
«Праздник футбола»: вратарь из РФ об ажиотаже вокруг игры «Кайрат» — «Реал»
Мощный взрыв в Пакистане попал на видео
В Кремле ответили на предложение ЕК по созданию «стены дронов»
«Просто использовали»: подавший в суд на Пугачеву о вечеринке Ивлеевой
В Кремле оценили результаты работы Лаврова на 80-й сессии Генассамблеи ООН
«VK Видео» запустил поддержку блогеров через опцию VK Donut
В Европе уличили фон дер Ляйен в незнании основ экономики
«Союмультфильм» приватизировали? Что это значит, кто купил долю
Келлог сравнил Европу с детским велосипедом
Дальше
Самое популярное
Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму
Семья и жизнь

Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога
Семья и жизнь

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста
Семья и жизнь

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.