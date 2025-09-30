Россияне с «советскими» вкладами получат почти 5 млрд рублей На компенсации по советским вкладам выделят около 5 млрд рублей

В бюджете России на 2026–2028 годы предусмотрено около 5 млрд рублей на выплаты гражданам по «советским» вкладам, передает ТАСС. Согласно проекту закона, средства направят на погашение госдолга в рамках закона о защите сбережений граждан РФ.

Компенсации составят порядка 1,66 млрд рублей в 2026 году, в 2027 году — почти 1,60 млрд рублей, в 2028 году — около 1,56 млрд рублей. Изначально утвержденный бюджет на эти цели предусматривал выделение почти 4 млрд рублей.

Ранее аналитик Гаянэ Замалеева рассказала, что банки могут отказать в досрочной выдаче средств со вклада, если это не предусмотрено договором. По ее словам, в подобных случаях никакие жалобы не помогут. При этом искусственные задержки или формальные отказы без объяснений говорят о нарушении прав клиента.

До этого инвестиционный советник Юлия Кузнецова рассказала, что ключевая ставка в октябре может снизиться до 16%. Она отметила, что это может произойти после заседания Центробанка 24 октября. Кузнецова добавила, что снижение показателя в сентябре стало следствием быстрого охлаждения экономики и сокращения инфляционных рисков.