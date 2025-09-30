Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 сентября 2025 в 08:40

Блогера Финесс могут привлечь к ответственности за совращение подростка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Блогер Юлия Финесс (настоящее имя — Юлия Максимовская) может стать фигуранткой уголовного дела из-за развращения подростка, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. На публикации у треш-блогерши провокационных материалов с участием несовершеннолетнего обратила внимание глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Ведется проверка по статье о развратных действиях в отношении несовершеннолетнего, — рассказал собеседник агентства.

Глава лиги сообщила, что Финесс не только развращает 14-летнего мальчика, но и рекламирует наркошопы. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести по данному факту проверку.

В сети Финесс известна как треш-блогер и бывшая подруга рэпера Паши Техника. Накануне она выложила в соцсети видео с избиением модели Алены Ефремовой. Она также отправилась на улицы Москвы с пистолетом, чтобы снять ролик о том, как она стреляет. О своей интимной связи с подростком Финесс сообщила подписчикам на стриме.

Ранее полиция Таиланда нашла и задержала осетинского треш-блогера Георгия Дзугкоева, ему предъявлены обвинения в развратных действиях. В поле зрения правоохранителей он попал из-за скандального видео с проституткой, с которой занялся сексом в кузове едущего пикапа. Теперь ему грозит крупный штраф и возможная депортация.

блогеры
подростки
Екатерина Мизулина
педофилия
