25 сентября 2025 в 13:44

Полиция поймала треш-блогера после публичного секса в пикапе

В Таиланде полиция задержала блогера Дзугкоева вместе с его пожилой подругой

Георгий Дзугкоев Георгий Дзугкоев Фото: Социальные сети

Тайская полиция задержала блогера Георгия Дзугкоева, который занимался сексом в кузове пикапа на Пхукете. По данным Telegram-канала SHOT, вместе с ним была его подруга, пенсионерка.

Блогеру грозит штраф и возможная депортация в Россию. Следственный комитет РФ уже начал проверку. Дзугкоев хотел создать новый треш-видеоролик для своего канала. В его копилке — материалы с неоднозначными выходками, включая издевательства над людьми и откровенные сцены с тайскими женщинами.

Однако очередная попытка снять контент привлекла внимание местных правоохранительных органов, и теперь блогера разыскивают. Дзугкоев покинул Россию после ряда скандалов, связанных с его видео.

Ранее в Таиланде молодой мужчина убил свою 11-месячную дочь и покончил с собой. 21-летний молодой человек поссорился с женой, после чего совершил преступление в заброшенном отеле на Пхукете.

блогеры
задержания
Таиланд
полиция
