30 сентября 2025 в 09:27

В Китае рассказали, как Лавров устроил Японии проблемы в ООН

Baijiahao: предложение Лаврова реформировать Совбез ООН расстроило Японию

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Предложение главы российского МИД Сергея Лаврова реформировать Совет Безопасности ООН за счет увеличения представительства Азии, Африки и Латинской Америки вызвало негодование в Японии, которая также хочет получить место постоянного члена СБ, передает китайское издание Baijiahao. По мнению аналитиков, действия Москвы можно считать искусным жестом.

Предложение Лаврова звучало максимально конструктивно. Это был поистине искусный дипломатический жест. Мечты Японии стать постоянным членом СБ ООН так и останутся мечтами, — сказано в материале.

До этого министр иностранных дел России заявил, что главной причиной глобальных кризисов является стремление навязать разделение мира на «цветущий сад» и «джунгли». Он отметил, что подобный подход подрывает доверие к принципу равноправия государств и приводит к возникновению новых конфликтов.

Ранее китайские аналитики сообщили, что патрулирование подводных лодок ВМФ России и ВМС КНР у берегов Японии напугало Токио. Маневры стали ответом президента РФ Владимира Путина на территориальные претензии и размещение американских ракет в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Сергей Лавров
Япония
совет безопасности
ООН
предложения
